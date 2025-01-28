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Zafer Partisi Küçükçekmece İlçe Başkanı Mustafa Güngör gözaltına alındı

Zafer Partisi Küçükçekmece İlçe Başkanı Mustafa Güngör, ilçede asılan bir pankart nedeniyle gözaltına alındı.

Güncel
  • 28.01.2025 11:00
  • Giriş: 28.01.2025 11:00
  • Güncelleme: 28.01.2025 11:09
Kaynak: Haber Merkezi
Zafer Partisi Küçükçekmece İlçe Başkanı Mustafa Güngör gözaltına alındı

Zafer Partisi Küçükçekmece İlçe Başkanı Mustafa Güngör, iddiaya göre Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın tutuklanmasıyla ilgili asılan pankart sebebiyle gözaltına alındı.

Güngör'ün gözaltına alındığı bilgisini Zafer Partisi İstanbul İl Başkanı Hakan Akşit paylaştı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Akşit, "Bugün de Küçükçekmece Adliyesindeyiz. Zafer Partisi Küçükçekmece İlçe Başkanı Mustafa Gündoğdu, Genel Başkanımızın tutuklanması üzerine bir pankart astığı için gözaltına alındı" dedi.

Pankartta ‘Baskı istemiyoruz, özgürlük istiyoruz" yazdığını belirten Güngör, yaşananlara "Bir siyasi partinin ilçe başkanı fikirlerini beyan eden bir pankart asamayacaksa ne yapacak?" diyerek tepki gösterdi.

Partinin genel başkanı Ümit Özdağ geçen hafta tutuklanmıştı.

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