Zafer Partisi Küçükçekmece İlçe Başkanı Mustafa Güngör gözaltına alındı

Zafer Partisi Küçükçekmece İlçe Başkanı Mustafa Güngör, iddiaya göre Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın tutuklanmasıyla ilgili asılan pankart sebebiyle gözaltına alındı.

Güngör'ün gözaltına alındığı bilgisini Zafer Partisi İstanbul İl Başkanı Hakan Akşit paylaştı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Akşit, "Bugün de Küçükçekmece Adliyesindeyiz. Zafer Partisi Küçükçekmece İlçe Başkanı Mustafa Gündoğdu, Genel Başkanımızın tutuklanması üzerine bir pankart astığı için gözaltına alındı" dedi.

Pankartta ‘Baskı istemiyoruz, özgürlük istiyoruz" yazdığını belirten Güngör, yaşananlara "Bir siyasi partinin ilçe başkanı fikirlerini beyan eden bir pankart asamayacaksa ne yapacak?" diyerek tepki gösterdi.

Bugün de Küçükçekmece Adliyesindeyiz. Zafer Partisi Küçükçekmece İlçe Başkanı Mustafa Gündoğdu, Genel Başkanımızın tutuklanması üzerine bir pankart astığı için gözaltına alındı. Peki pankartta ne yazıyor? ‘Baskı istemiyoruz, özgürlük istiyoruz.’ Bir siyasi partinin ilçe başkanı… — Hakan Akşit (@HakanAksit34) January 28, 2025

Partinin genel başkanı Ümit Özdağ geçen hafta tutuklanmıştı.