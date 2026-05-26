Zafer Partisi'nden Kılıçdaroğlu kararı
Zafer Partisi Bayram ziyaretleri programını açıkladı. Açıklanan programda CHP ile görüşmenin "Sayın Özgür Özel'in heyeti" ile yapılacağı bilgisi paylaşıldı.
PROGRAMDA 10 PARTİ VAR
Zafer Partisi’nin Kurban Bayramı programında Yeniden Refah Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, İYİ Parti, Anavatan Partisi, Demokratik Sol Parti, Anahtar Parti, Saadet Partisi, CHP, Milli Yol Partisi ve Gelecek Partisi yer aldı.
Partinin kabul heyeti ise Genel Sekreter Cezmi Polat, Genel İdare Kurulu Üyesi Ayşe Nur Alp, Gençlik Kolları Genel Başkanı Mustafa Can Küçük, Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcıları Doğukan Özbay ve Yusuf Can Bahadıroğlu’ndan oluşacak.
Zafer Partisi’nin CHP ziyareti saat 15.45-16.00 arasında yapılacak. Ziyaret heyetinde Eşgüdüm ve İnsan Kaynakları Başkanı Prof. Dr. Haydar Çakmak, Aile, Kadın ve Çocuk Politikaları Başkanı Suzan Küçüksaraç, Tarım Politikaları Başkanı Nihat Babaözü ve Gençlik Kolları Sözcüsü Sıla Akbaba yer alacak.
PROGRAM PAYLAŞILDI
Zafer Partisi'nin ziyaret programı şöyle:
Yeniden Refah Partisi (09.15 – 09.30)
Bağımsız Türkiye Partisi (11.15 – 11.30)
İYİ Parti (12.15 – 12.30)
Anavatan Partisi (12.45 – 13.00)
Demokratik Sol Parti (13.00 – 13.15)
Anahtar Parti (13.30 – 13.45)
Saadet Partisi (15.00 – 15.15)
Cumhuriyet Halk Partisi (Sayın Özgür Özel’in heyeti) (15.45 – 16.00)
Milli Yol Partisi (16.15 – 16.30)
Gelecek Partisi (16.30 – 16.45)
Kabul Heyeti:
Cezmi Polat – Genel Sekreter
Ayşe Nur Alp – Genel İdare Kurulu Üyesi
Mustafa Can Küçük – Gençlik Kolları Genel Başkanı
Doğukan Özbay – Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı
Yusuf Can Bahadıroğlu – Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı
Ziyaret Heyeti (1)
Yeniden Refah Partisi (09.15 – 09.30)
İYİ Parti (12.15 – 12.30)
Demokratik Sol Parti (13:00 – 13.15)
Cumhuriyet Halk Partisi (Sayın Özgür Özel’in heyeti) (15.45 – 16.00)
Gelecek Partisi (16.30 – 16.45)
Prof. Dr. Haydar Çakmak – Eşgüdüm ve İnsan Kaynakları Başkanı
Suzan Küçüksaraç – Aile, Kadın ve Çocuk Politikaları Başkanı
Nihat Babaözü – Tarım Politikaları Başkanı
Sıla Akbaba – Gençlik Kolları Sözcüsü
Ziyaret Heyeti (2)
Bağımsız Türkiye Partisi (11.15 – 11.30)
Anavatan Partisi (12.45 – 13.00)
Anahtar Parti (13.30 – 13.45)
Saadet Partisi (14.55 – 15.05)
Milli Yol Partisi (16.15 – 16.30)
İbrahim Kaan Erten – Seçim İşleri ve Güvenliği Başkanı
Eser Türkistanlı – Genel İdare Kurulu Üyesi
Nazım Kılıç – Kurucular Kurulu Üyesi
Ece Nur Aydın – Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı