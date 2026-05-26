Zafer Partisi'nden Kılıçdaroğlu kararı

Zafer Partisi Bayram Ziyaretleri kapsamında gerçekleştireceği ziyaret programını açıkladı. Programda CHP ile yapılacak görüşmenin "Sayın Özgür Özel'in heyeti ile" gerçekleştirileceği belirtildi.

PROGRAMDA 10 PARTİ VAR

Zafer Partisi’nin Kurban Bayramı programında Yeniden Refah Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, İYİ Parti, Anavatan Partisi, Demokratik Sol Parti, Anahtar Parti, Saadet Partisi, CHP, Milli Yol Partisi ve Gelecek Partisi yer aldı.

Partinin kabul heyeti ise Genel Sekreter Cezmi Polat, Genel İdare Kurulu Üyesi Ayşe Nur Alp, Gençlik Kolları Genel Başkanı Mustafa Can Küçük, Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcıları Doğukan Özbay ve Yusuf Can Bahadıroğlu’ndan oluşacak.

Zafer Partisi’nin CHP ziyareti saat 15.45-16.00 arasında yapılacak. Ziyaret heyetinde Eşgüdüm ve İnsan Kaynakları Başkanı Prof. Dr. Haydar Çakmak, Aile, Kadın ve Çocuk Politikaları Başkanı Suzan Küçüksaraç, Tarım Politikaları Başkanı Nihat Babaözü ve Gençlik Kolları Sözcüsü Sıla Akbaba yer alacak.

Paylaşılan programda CHP ziyaretinin Özgür Özel'in heyeti ile yapılacağı paylaşıldı.

PROGRAM PAYLAŞILDI

Zafer Partisi'nin ziyaret programı şöyle:

Yeniden Refah Partisi (09.15 – 09.30)

Bağımsız Türkiye Partisi (11.15 – 11.30)

İYİ Parti (12.15 – 12.30)

Anavatan Partisi (12.45 – 13.00)

Demokratik Sol Parti (13.00 – 13.15)

Anahtar Parti (13.30 – 13.45)

Saadet Partisi (15.00 – 15.15)

Cumhuriyet Halk Partisi (Sayın Özgür Özel’in heyeti) (15.45 – 16.00)

Milli Yol Partisi (16.15 – 16.30)

Gelecek Partisi (16.30 – 16.45)

Kabul Heyeti:

Cezmi Polat – Genel Sekreter

Ayşe Nur Alp – Genel İdare Kurulu Üyesi

Mustafa Can Küçük – Gençlik Kolları Genel Başkanı

Doğukan Özbay – Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı

Yusuf Can Bahadıroğlu – Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı

Ziyaret Heyeti (1)

Prof. Dr. Haydar Çakmak – Eşgüdüm ve İnsan Kaynakları Başkanı

Suzan Küçüksaraç – Aile, Kadın ve Çocuk Politikaları Başkanı

Nihat Babaözü – Tarım Politikaları Başkanı

Sıla Akbaba – Gençlik Kolları Sözcüsü

Ziyaret Heyeti (2)

İbrahim Kaan Erten – Seçim İşleri ve Güvenliği Başkanı

Eser Türkistanlı – Genel İdare Kurulu Üyesi

Nazım Kılıç – Kurucular Kurulu Üyesi

Ece Nur Aydın – Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı