Zafer Partisi'nden Öcalan'ın çağrısına tepki: "Süreci baltalayacağız"

PKK lideri Abdullah Öcalan'ın çağrısına Zafer Partisi'nden ilk tepki geldi. Partinin resmi X hesabından yapılan açıklamada, "Zafer Partisi olarak; adı “Çözüm” kendi “İhanet” olan bu bulanık süreci baltalayacağız" ifadelerine yer verildi.

Büyük Türk Milleti, kadim tarihi boyunca kendisine düşman gruplarla müzakere etmemiş, barışmamış, kol kola girmemiş; aksine milli benliğine göz dikenlerin heveslerini sayısız kez kursaklarında bırakmıştır.



Bugün yine Büyük Türk Milletinin Korkusuz Neferleri, Cumhuriyetimizin… pic.twitter.com/N1VNHLlkEh — Zafer Partisi (@zaferpartisi) February 27, 2025

ZAFER PARTİSİ'NDEN 'SÜRECİ BALTALAYACAĞIZ' PAYLAŞIMI

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın tutuklanmadan günler öncesinde "süreci baltayacağım" çıkışı, Zafer Partisi tarafından Öcalan'ın tarihi çağrısı sonrası tekrarlandı.



Partinin resmi X hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Büyük Türk Milleti, kadim tarihi boyunca kendisine düşman gruplarla müzakere etmemiş, barışmamış, kol kola girmemiş; aksine milli benliğine göz dikenlerin heveslerini sayısız kez kursaklarında bırakmıştır. Bugün yine Büyük Türk Milletinin Korkusuz Neferleri, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere emaneti olan bu kutlu vatana kararlılıkla sahip çıkacaktır. Zafer Partisi olarak; adı “Çözüm” kendi “İhanet” olan bu bulanık #SüreciBaltalayacağız Ne Mutlu Türk’üm Diyene!"



