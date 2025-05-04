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Zafer Partisi'nden Sırrı Süreyya Önder için iğrenç paylaşım: Soruşturma başlatıldı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Sırrı Süreyya Önder hakkında sosyal medyada 'sarı torba' paylaşımları yapan Zafer Partisi İstanbul Gençlik Kolları Başkanlığı hakkında resen soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Güncel
  • 04.05.2025 12:01
  • Giriş: 04.05.2025 12:01
  • Güncelleme: 04.05.2025 12:13
Kaynak: Haber Merkezi
Zafer Partisi'nden Sırrı Süreyya Önder için iğrenç paylaşım: Soruşturma başlatıldı
Fotoğraf: AA

Zafer Partisi İstanbul Gençlik Kolları Başkanlığı, Sırrı Süreyya Önder'in ölümünün ardından sosyal medya platformu X üzerinden 'sarı torba' paylaşımlarında bulundu.

Paylaşımlar, büyük tepki toplarken, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da paylaşıma ilişkin resen soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Tunç, şu ifadeleri kullandı:

"Zafer Partisi İstanbul Gençlik Kolları Başkanlığının sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla ilgili ‘Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama’ suçu kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca resen soruşturma başlatılmıştır"

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