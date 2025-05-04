Zafer Partisi'nden Sırrı Süreyya Önder için iğrenç paylaşım: Soruşturma başlatıldı
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Sırrı Süreyya Önder hakkında sosyal medyada 'sarı torba' paylaşımları yapan Zafer Partisi İstanbul Gençlik Kolları Başkanlığı hakkında resen soruşturma başlatıldığını duyurdu.
Zafer Partisi İstanbul Gençlik Kolları Başkanlığı, Sırrı Süreyya Önder'in ölümünün ardından sosyal medya platformu X üzerinden 'sarı torba' paylaşımlarında bulundu.
Paylaşımlar, büyük tepki toplarken, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da paylaşıma ilişkin resen soruşturma başlatıldığını duyurdu.
Tunç, şu ifadeleri kullandı:
"Zafer Partisi İstanbul Gençlik Kolları Başkanlığının sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla ilgili ‘Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama’ suçu kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca resen soruşturma başlatılmıştır"
Zafer Partisi İstanbul Gençlik Kolları Başkanlığının sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla ilgili ‘Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama’ suçu kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca resen soruşturma başlatılmıştır.— Yılmaz TUNÇ (@yilmaztunc) May 4, 2025