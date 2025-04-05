Zafer Partisi'nden "Ümit Özdağ’ın iddianamesi hazırlandı" açıklaması
Zafer Partisi Genel İdare Kurulu Üyesi Jülide Sarıkaya, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın iddianamesinin tutukluluğunun 75. gününde hazırlandığını söyledi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmanın sürdüğünü, iddianamenin hazırlanmadığını açıkladı.
Zafer Partisi Genel İdare Kurulu Üyesi Jülide Sarıkaya, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile yaptığı görüşmede, hakkındaki iddianamenin hazırlandığını söyledi.
Sarıkaya iddianamenin mahkemece kabulünün beklendiğini söylediğini aktardı.
“TUTUKSUZ YARGILANABİLECEK”
Kurdoğlu, şunları söyledi:
“Biraz önce Ümit Özdağ'la Sayın Genel Başkanımızla görüştüm. İddianamenin hazır olduğunu kendisi bana bildirdi. Bunu Genel İdare Kurulu ile paylaşmamı söyledi. İddianame şu anda onama aşamasında. İddianamenin kabulü ile tutuksuz olarak yargılanabilecek. Bu süreci gerçekten çok bekledik. 75 gündür biz burada yatıyoruz, kalkıyoruz. Sürekli hocamızın yanındayız. Bir an önce de hocamızın özgürlüğe kavuşmasını istiyoruz. İçeriğine ilişkin bir bilgi edinemedim şu anda ama avukatları mutlaka bu bilgiyi vereceklerdir.”
BAŞSAVCILIKTAN YALANLAMA
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan tutuklu bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında iddianamenin hazırlandığı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Özdağ hakkındaki soruşturma halen devam ediyor.