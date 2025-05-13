Zafer Partisi Sözcüsü Azmi Karamahmutoğlu hakkında soruşturma başlatıldı

Zafer Partisi sözcüsüne "kamu görevlisine hakaret" soruşturması başlatıldı.

Zafer Partisi Sözcüsü Azmi Karamahmutoğlu'nun avukatı Afşin Hatipoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Müvekkilim Azmi Karamahmutoğlu’na, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un bir paylaşımını alıntılıyarak, 'Ne kadar da mistik…' yazdığı için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, 'Kamu görevlisine hakaret' gerekçesiyle soruşturma açılmıştır. Soruşturma kapsamında, Ataköy Polis Merkezi’nde kendisi ifadesini vermiştir. Ülkemizin geldiği hukuk düzenini izah açısından, soruşturmaya konu bu ibretlik paylaşımı ise takdirlerinize sunuyoruz" ifadelerini kullandı.