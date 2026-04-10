Zafer taçlandı: 'Garantili’ zararda 172’nci ay

Zafer Havalimanı, “Afyon-Uşak-Kütahya kentlerinin hava ulaşım sorununu çözmek” iddiasıyla projelendirildi. Projenin yapım ihalesini, 29 yıl 11 ay işletim süresi veren IC İÇTAŞ kazandı. Havalimanı 25 Kasım 2012 tarihinde, dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle açıldı.

Kütahya’da hizmete açılan Zafer Havalimanı, Yap-İşlet-Devret (YİD) modelinin kullanım biçiminin bütçede yarattığı tahribatın sembolü halini aldı. Zafer Havalimanı için müteahhide ölçüsüzce verilen yıllık yolcu garantisi, 2012 yılı itibarıyla tek bir ay bile yakalanamadı. Zafer Havalimanı’nın garanti tutarını yakalayamadığı ay sayısı, 172 aya çıktı.

GARANTİLİ ZARAR

Garanti edilen yolcu sayısının çok uzağında kalarak kamu bütçesinde karadelik açan Zafer Havalimanı, garanti edilen yolcu sayısını 2025 yılında yalnızca yüzde 5,8 oranında karşılayabildi. Zafer’in garanti yolcu sayısındaki sapma oranı, yüzde 94,2 olarak hesaplandı. Havalimanını, 1 milyon 317 bin 733 yolcuya karşın yalnızca 77 bin 455 yolcunun kullandığı bildirildi.

Plansızca verildiği savunulan yolcu garantisini tutturamaması nedeniyle “Kamu zararı” ile anılan Zafer Havalimanı, 2026 yılında da geleneği bozmadı. Yıllık 1 milyon 317 bin 733, aylık ise ortalama 329 bin 433 yolcu garantisi verilen havalimanı 2026 yılının Ocak-Mart döneminde de hiçbir ay garantiyi yakalayamadı.

YOLCU YOK GİBİ

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü’nün (DHMİ) verilerine göre, 2026 yılının ocak ayında Zafer’i yalnızca 10 bin 614 yolcu kullandı. Havalimanını şubat ayında kullanan yolcu sayısı ise 6 bin 909’da kaldı. Zafer Havalimanı’nın mart ayındaki ziyaretçi sayısı ise kayıtlara, 6 bin 830 olarak geçti.

Zafer Havalimanı’nı kullanan yolcu sayısının Ocak-Mart 2026 dönemindeki toplamı ise 24 milyar 353 oldu. Zafer, toplam 329 bin 433 olan üç aylık yolcu garantisini yalnızca yüzde 7,39 oranında karşılayabildi.

***

KAMUYA DEVİR 2044’TE

Zafer Havalimanı, 50 milyona avroya inşa edildi. Kamuya devir tarihi, sözleşme ile 2044 yılı olarak belirlenen havalimanı için 2044 yılına kadar yapılacak ödeme, 208 milyon avro olarak hesaplandı.