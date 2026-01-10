Zafer’de sapma yüzde 94

Zafer Havalimanı, “Afyon-Uşak-Kütahya kentlerinin hava ulaşım sorununu çözmek” iddiasıyla projelendirildi. Projenin yapım ihalesini, 29 yıl 11 ay işletim süresi veren IC İÇTAŞ kazandı. Havalimanı 25 Kasım 2012 tarihinde, dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı törenle 25 Kasım 2012 tarihinde açıldı

Kütahya’da Kasım 2012’de hizmete açılan Zafer Havalimanı, Yap-İşlet-Devret (YİD) modelinin kullanım biçiminin bütçede yarattığı tahribatın sembolü halini aldı. Zafer Havalimanı için müteahhide ölçüsüzce verilen yıllık yolcu garantisi, 2012 itibarıyla tek bir yıl bile yakalanamadı. Hemen her yıl yolcu garantisinin çok altında kalan havalimanı için müteahhide dudak uçuklatan tutarlarda ödeme yapıldı.

ZARAR GARANTİSİ

Garanti edilen yolcu sayısının çok uzağında kalarak kamu bütçesinde karadelik açan Zafer Havalimanı, 2025 yılında da geleneği bozmadı. Garanti edilen 1 milyon 317 bin 733 yolcuya karşın Zafer’i 2025 yılında yalnızca 77 bin 455 yolcu kullandı. Zafer Havalimanı’nın garanti yolcu sayısındaki sapma, yüzde 94,2 olarak hesaplandı.

Zafer Havalimanı’nı 2019 ve 2025 yıllarını da kapsayan yedi yılda kullanan toplam yolcu sayısının dahi yıllık garanti tutarını yakalayamadığı öğrenildi. Zafer’i, 2019-2025 döneminde kullanan toplam yolcu sayısı kayıtlara, 441 bin 792 olarak geçti.

Yıllık 1,3 milyon yolcu garantisi verilen Zafer’in 2019-2025 dönemindeki yolcu sayıları, yıllara göre şöyle sıralandı:

• 2019: 82 bin 26

• 2020: 16 bin 645

• 2021: 55 bin 890

• 2022: 57 bin 97

• 2023: 85 bin 762

• 2024: 65 bin 917

• 2025: 77 bin 455

∗∗∗

KARADELİK

Gerçekleşmeyen yolcu garantileri için yapılan ödemeler itibarıyla Hazine için adeta bir karadelik haline gelen Zafer Havalimanı için işletici şirkete her yıl milyonlarca avro para aktarılıyor. YİD kapsamında inşa edilen havalimanının kullanım ve işletme hakkını 49 yıllığına IC İçtaş İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. elinde bulunduruyor.