Zafer’de zarar tam gaz

Kütahya’da Kasım 2012’de hizmete açılan Zafer Havalimanı, Yap-İşlet-Devret (YİD) modelinin kullanım biçiminin bütçede yarattığı tahribatın sembolü halini aldı.

Zafer Havalimanı için müteahhide ölçüsüzce verilen yıllık yolcu garantisi, 2012 itibarıyla tek bir yıl bile yakalanamadı. Hemen her yıl yolcu garantisinin çok altında kalan havalimanı için müteahhide dudak uçuklatan tutarlarda ödeme yapıldı.

BirGün, kamu bütçesinde karadelik halini alan Zafer Havalimanı’nın 2019-2024 dönemi istatistiklerine mercek tuttu.

Veriler, havalimanı için verilen yıllık 1 milyon 317 bin 733 yolcu garantisinin beş yılda dahi yakalanamadığını ortaya koydu.

Zafer Havalimanı’nı 2019 yılında 82 bin 26 yolcu kullandı. 2020 yılında ise Covid 19’un da etkisiyle yolcu sayısı 16 bin 645’e kadar geriledi. Zafer, 2021 ve 2022 yıllarında ise sırasıyla 55 bin 890 ve 57 bin 97 yolcuyu ağırladı. Gerçekleşmeyen yolcu garantileri nedeniyle DHMİ bütçesini altüst eden Zafer Havalimanı’nı 2023 yılında 85 bin 762, 2024 yılında ise 65 bin 917 yolcunun kullandığı bildirildi.

Zafer’i 2019-2024 yılında kullanan yolcuların toplam sayısı, 363 bin 337 ile ifade edildi. Müteahhidine yıllık 1,3 milyon yolcu garantisi verilen havalimanını beş yılda kullanan toplam 363 bin 337 yolcu, toplam garantinin ancak yüzde 27,5’ini oluşturabildi.

Yıllık 1,3 milyon yolcu garantisi verilen Zafer’in 2019-2024 dönemindeki toplam yolcu sayısı, yıllara göre şöyle sıralandı:

2019: 82 bin 26

2020: 16 bin 645

2021: 55 bin 890

2022: 57 bin 97

2023: 85 bin 762

2024: 65 bin 917

Zafer, 2025 yılına da geleneği bozmayarak girdi. Ocak 2025’te Zafer Havalimanı’nı yalnızca 8 bin 94 yolcunun kullandığı belirtildi. Havalimanını ocak ayında kullanan 8 bin 94 yolcunun 4 bin 101’ini iç hat, 3 bin 993’ünü de dış hat yolcusu oluşturdu.

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KARADELİK BÜYÜYOR

Gerçekleşmeyen yolcu garantileri için yapılan ödemeler itibarıyla Hazine için adeta bir karadelik haline gelen Zafer Havalimanı için işletici şirkete her yıl milyonlarca avro para aktarılıyor. YİD kapsamında inşa edilen havalimanının kullanım ve işletme hakkını 49 yıllığına IC İçtaş İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. elinde bulunduruyor.