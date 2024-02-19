‘Zaferin Rengi’ filmi için taraftarlar ‘puan savaşı’na tutuştu

Geçtiğimiz hafta vizyona giren 'Zaferin Rengi' filmi, Milli Mücadele döneminde önemli bir sembol haline gelen 'Harington Kupası'nı ele alıyor. Filmle ilgili Galatasaray ve Fenerbahçeli taraftarlar ise puanlama savaşına girdi.

Zaferin Rengi adlı sinema filmi, Anadolu'da Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde devam eden Milli Mücadele'nin paralelinde, işgal altındaki İstanbul'da da aynı direniş ruhunun nasıl yeşerdiğini ele alıyor.

Pek çok Milli Mücadele filminden farklı olarak, dönemin ruhunu ve yoğun duyguları futbol üzerinden anlatılıyor. Film, Türk halkının bağımsızlık mücadelesini ve bu süreçte futbolun oynadığı rolü gözler önüne seriyor. Futbol başarıları sayesinde moral bulup bağımsızlık için kenetlenen milletin zaferi konu ediliyor.

Film aynı zamanda Türk spor tarihinde önemli bir yere sahip olan 'Harington Kupası'nı merkezine alıyor. Milli Mücadele ve Fenerbahçe tarihinin önemli isimlerinin hikayelerini de içerisinde barındıran film, hem tarihi hem de sporu bir arada ele alıyor.

'Zaferin Rengi'nde aynı zamanda Fenerbehçe'nin İngiliz karma takımıyla yaptığı ve geri dönüşle kazandığı tarihi 'General Harington Kupası' maçı da yer alıyor.

Galip Kulaksızoğlu'nun teknik direktörü olduğu maçı, Fenerbahçe; Zeki Rıza Sporel'in attığı iki golle 2 - 1 kazanarak kupayı müzesine taşıdı.

TARAFTARLAR PUANLAMA SAVAŞINA GİRDİ

Filmin başında Galatasaray’ın kurucu lideri Ali Sami Bey ile Fenerbahçe’nin o dönemki başkanı Sabri Bey arasındaki dostluk mesajları yer alıyor.

Bu dostluk mesajlarına rağmen Galatasaray ve Fenerbahçe taraftarları sosyal medyadan filmle ilgili tartışma başlattı.

Karşılıklı atışmalar sinema sitesi IMDB’ye kadar taşındı. Taraftar IMDB’ye üye olup film için puan vermeye başladı. Galatasaraylı taraftarlar filme en düşük puanı verirken Fenerbahçeli taraftarlar 10 puan verdi.

Haberi yazdığımız sırada 35 bin kişinin oyuna bakıldığında filme 10 üzerinden 5.5 puan verildi.

Taraftarların ilerleyen zamanlarda puan vermeyi sürdüreceği öngörülüyor.