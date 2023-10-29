Zaferin Rengi filminden ilk tanıtım
Sinemalarda 2024'ün ilk yarısında seyirciyle buluşması planlanan Zaferin Rengi filminden ilk tanıtım yayınlandı.
2024 Sinema Sezonu’nun merakla beklenen filmi Zaferin Rengi çekimleri devam ederken ilk teaser’ını yayınladı.
"Zaferin Rengi", 1919'da işgal altındaki İstanbul'da düşman kuvvetlerine karşı örgütlenerek Anadolu'da başlatılan direnişin hikayesini, General Harington Kupası etrafında kurgulayarak beyazperdeye taşıyacak.
Filmin ana kahramanı, Fenerbahçe'nin kurucu üyesi ve efsane kaptanı Galip Bey rolünde genç oyuncu Kubilay Aka, Peyker rölünde ise Gülper Özdemir yer alacak.
Ayrıca Nejat İşler "Sabri Toprak", Timuçin Esen "Topkapılı Cambaz", Yiğit Özşener "Mustafa Kemal Paşa", Gonca Vuslateri "Vera", Yılmaz Adam Bayraktar "Yüzbaşı Bennet" ve Birce Akalay "Halide Edip" rolünde oynayacak.
Yönetmen ve yapımcılığını Abdullah Oğuz'un üstlendiği, Evren Oğuz'un ortak yapımcı olduğu filmin 2024'ün ilk yarısında sinemalarda seyirciyle buluşması planlanıyor.