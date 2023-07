Zalgiris Teknik Direktörü Vladimir Cheburin: Rövanş maçı daha zor olacak

UEFA Şampiyonlar Ligi 2’nci ön eleme turu ilk maçında sahasında Galatasaray ile 2-2 berabere kalan Zalgiris’te teknik direktör Vladimir Cheburin, her şeyin yeniden başladığını ve rövanş maçının daha zor olacağını söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Cheburin, “Hem oyun olarak, hem skor olarak enteresan bir maçtı. Her iki takım da kendi planlarını gerçekleştirdi. Çok ilginç bir maçtı. İki takımın da üstünlük için çok iyi fırsatları vardı. Çok iyi işler yaptık ancak fırsatları değerlendiremedik. Galatasaray iyi bir takım. Rövanş maçı daha zor olacak. Galatasaray çok iyi bir takım. Kazanma fırsatımız vardı. Ancak maç 2-2 bitti. Her şey yeniden başlıyor” ifadelerini kullandı.