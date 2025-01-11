Zalimin zulmü arttıkça sonunun gelmesi yakın

Haber Merkezi

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in tutuklanıp yerine kayyum atanmasına karşı Demokrasi Nöbeti sürüyor.

Cumhuriyet Meydanı’ndaki nöbette konuşan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan "Bu kayyumlara en güzel cevabı çalışarak vereceğiz. Esenyurt belediye binasının içinde soğuk duvarlarda gruplarımızla toplantı yaptık. Kent lokantasında sıra bekleyen Esenyurtlu yurttaşlarımızla selamlaştık. Ahmet Hoca’nın selamını yolladık. Bekliyorlar. Bakın bu meydanda oturan herkes bekliyor. Seçtiği başkanı bekliyor. Ben seçtim diyor. Hakkımı savunun diyor. Kendileri de buradalar. Meydandan yürüyerek geldik buraya. Zalimin zulmü arttıkça sonu yakındır. Bitmiştir bu düzen artık. Biz bunu anlatacağız. Biz bunu savunacağız. Biz bulunduğumuz makamlardan, biz bulunduğumuz koltuklardan her birimiz Ahmet Özer olacağız, her birimiz bu adaletsizliği, bu hukuksuzluğa karşı bu ülkenin geleceğinde, demokratik Türkiye’de hukuku ve devleti için mücadele edeceğiz" ifadelerini kullandı.