Zam, Erdoğan’ın karışımına yetmez

İktidarın en düşük emekli maaşı için teklif ettiği 2 bin 500 TL’lik zam Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın her gece yediği manda yoğurdu karışımına zor yetiyor.

Giderek derinleşen ekonomik krizden en çok etkilenen kesimlerin başında yer alan emekliler, sefalet ücretlerine mahkûm edildi. Sayılarının 3,7 milyon olduğu belirtilen 10 bin TL ve altında maaş alan emekliler, iktidarın müjde olarak duyurduğu yüzde 25’lik zammın ardından yeni bir hayal kırıklığı daha yaşadı. Emekli aylığı, zammın ardından ancak 12 bin 500 TL’ye çıkacak.

CHP Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, iktidarın en düşük emekli maaşına önerdiği artışa tepki göstererek iktidara, “Emeklinin ahını aldınız" diye seslendi.

En düşük emekli maaşının 10 bin TL’den 12 bin 500 TL’ye çıkarılmasına yönelik maddenin de içinde olduğu kanun teklifi, AKP milletvekillerinin imzasıyla 16 Temmuz’da TBMM’ye sunuldu. CHP’li Yazgan, AKP’nin teklifine tepki gösterdi. Teklifle yalnızca en düşük emekli maaşının yükseltildiğini, diğer emekliler için bir düzenleme olmadığını söyleyen Yazgan, “Bu teklif, daha en başından bu yönüyle eksiktir. İktidar, teklifle emeklileri tabanda birleştirmiştir” dedi.

Asgari ücretin dahi 19 bin TL olan açlık sınırının altında kaldığını vurgulayan Yazgan, “Şu anda 850 gramlık çam balının fiyatı 454 TL’yi geçti. İktidarın verdiği zamla emekli bal bile yiyemez. Marketlerde bir kilo dana etinin fiyatı 640 TL’yi buluyor. Bir emekli bugün markete gitse, dört kilo et için cebinden 60 TL vermesi gerekiyor. İktidardakilere sesleniyorum, başınızı gece yastığa rahat koyabiliyor musunuz? Geçinemeyecekleri ücretleri verdiğiniz emekliler hiç mi aklınıza gelmiyor?”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, “Her gece yediği” belirtilen manda yoğurdu, Medine hurması, kestane balı ve yulaf ezmesi karışımının emekliye lütuf olarak sunulan 2 bin 500 TL ile zor alındığını belirten Yazgan, “460 gramlık kestane balının fiyatı bin TL’ye kadar yükseldi. Medine hurmasının 300 gramı da 130 TL. Türkiye’de bir kiloluk manda yoğurdu ise 150 TL’den satılıyor. Emekliye önerilen 2 bin 500 TL’lik artışla Sayın Cumhurbaşkanının karışımı zor alınıyor” diye konuştu.