Zam farklarının ödeneceği tarih belli oldu

Emekli Sandığı kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alanların temmuz ayı zam farkı ödemeleri yarın yapılacak.

Emekli Sandığı kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alanların zam farkı ödemeleri yarın yapılacak.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yapılan açıklamada emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alan 2 milyon 393 bin 142 kişinin 1 Temmuz itibarıyla oluşan aylık farklarının 28 Temmuz'da banka ve PTT şubelerindeki hesaplarına yatırılacağı belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Aylıklarını her ay alanlara, temmuzda 1 aylık tutarında aylık farkı ödenecek. Aylıklarını üçer aylıklar halinde almakta olanlardan; mayıs-haziran-temmuz dönemindekilere temmuzda 1 aylık tutarında, haziran-temmuz-ağustos dönemindekilere temmuz ve ağustosta 2 aylık tutarında, temmuz-ağustos-eylül dönemindekilere ise temmuz, ağustos ve eylülde olmak üzere 3 aylık tutarında aylık farkı tahakkuk ettirildi."