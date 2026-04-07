Zam faturalardan sofraya uzanacak

Küresel ölçekte savaşın ekonomik etkileri derinleşirken Türkiye’de de peş peşe yüksek oranlı zamlar gelmeye başladı.

Akaryakıt fiyatlarının ardından elektrik ve doğalgaz tarifelerine yapılan artışlar, enflasyon üzerindeki baskıyı büyütüyor. Ancak TÜFE sepetindeki ağırlık değişikliği zamların enflasyona etkisini düşürdü.

Elektrik ve doğalgaz fiyatlarına mesken aboneleri için ortalama yüzde 25 zam yapılırken elektriğin ardından doğalgazda da haneler için kademeli fiyatlandırma sistemine geçildi. BOTAŞ ayrıca doğalgaz fiyatını sanayi tüketicileri için ortalama yüzde 18,6, elektrik üretim santralları için ise yüzde 19,4 oranında artırdı.

Yapılan hesaplamalara göre zamların nisan ayı enflasyonu üzerinde doğrudan yaklaşık 0,59 puanlık artırıcı etkisi bulunuyor. Bu hesap, TÜFE’de elektriğin yüzde 1,2737, doğalgazın ise yüzde 1,0818 olan güncel ağırlıkları esas alınarak yapıldı.

Yılbaşında değiştirilen hesaplama yöntemiyle TÜFE sepetinde konut grubunun ağırlığı yüzde 15,26’dan yüzde 11,40’a düşürüldü. Konut grubunun içerisinde yer alan elektriğin ağırlığı yüzde 1,7942’den yüzde 1,2737’ye, doğalgazın ağırlığı ise yüzde 1,8962’den yüzde 1,0818’e düşürülmüştü. Aynı zam oranı, 2025’te geçerli olan ağırlıklarla hesaplandığında enflasyona etkisi yaklaşık 0,92 puana ulaşıyor. Bu da ölçüm yöntemindeki değişikliğin, enerji zamlarının resmi enflasyona yansımasını yaklaşık 0,33 puan azalttığını ortaya koydu.

Uzmanlar, kademeli tarife uygulaması nedeniyle doğrudan etkinin bu hesaplamanın da üzerine çıkabileceğini, ayrıca enerji maliyetlerindeki artışın üretim ve hizmet fiyatları üzerinden dolaylı etkiler yaratacağını da vurguluyor.

Finansal Piyasalar Uzmanı İris Cibre ise TÜFE hesaplamasında AB uyum çerçevesinde yapıldığını hatırlatarak, “TÜFE hesaplamasında hizmet kalemlerinin ağırlığı artırıldı. Ancak biz AB ülkesi değiliz. Resmi enflasyon Mart ayında 30,87 olarak hesaplandı. Ancak dar gelirlilerin ve ücretlilerin enflasyonu yüzde 40,2’ye çıkıyor. TÜFE hesaplaması ücretlileri ve dar gelirleri temsil etmekten çok daha uzaklaştı. Bu zamlar da bunun göstergesi oldu” değerlendirmesinde bulundu.