Zam fırtınası kapıda: Akaryakıt fiyatları uçacak

Dünyada yaşanan jeopolitik gerilim ile yükselen petrol fiyatları pompayı da yaktı.Türkiye’de akaryakıt fiyatlarına büyük zam geliyor.

Yeni yılın en ağır akaryakıt darbesi çarşamba günü yola çıkıyor. Motorin litre fiyatının 60 TL’yi aşması beklenirken; benzin ve otogaz da zam kervanına katılıyor.

Ulaşım ve lojistik maliyetlerinin ana kalemi olan motorinde büyük bir artış kapıda. Gazeteci Olcay Aydilek’in paylaştığı verilere göre, piyasa koşullarında bir değişiklik olmazsa çarşamba gününden itibaren motorine yaklaşık 2,50 TL, otogaza ise 70 kuruş tutarında zam yansıtılacak.

Bu artışla birlikte, nakliyecinin ve çiftçinin en büyük gider kalemi olan motorinin litre fiyatı, 60 TL seviyesinin üzerine çıkacak

Akaryakıt yangını sadece motorinle sınırlı kalmayacak. Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere, benzin fiyatlarına da yaklaşık 1,25 TL düzeyinde bir artış gelmesi bekleniyor.