Zam fırtınası sürüyor: Benzin 52 TL'yi, motorin 55 TL'yi aştı!

İsrail ile İran arasındaki savaşın etkisiyle yükselen petrol fiyatları, akaryakıta zam olarak yansımaya devam ediyor.

NTVnin aktardığına göre, gece saatlerinde gelen son zamla birlikte İstanbul'da benzininin litre fiyatı 51.50 TL'ye, motorinin fiyatı ise 54.72 TL'ye yükseldi.

Ankara'da ise benzin 52 lira 16 kuruşa, motorin 55 lira 56 kuruşa çıktı.

Bir haftada gelen zam tutarı motorinde 8 buçuk, benzinde 4 buçuk lira oldu.

DİZEL ARACIN DEPOSU 500 LİRAYA DOLDURULACAK

13 Haziran'dan itibaren gelene zamlar sonrası, bir dizel aracın deposunu doldurmak için 500 lira daha fazla ödenecek.

60 litrelik depoya sahip benzinli araç için ise 270 liralık fark oluşacak.