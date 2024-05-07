Zam furyası sürüyor: Bir sigara grubuna daha zam

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, JTİ grubu sigaralara 3 lira zam geldiğini duyurdu. Buna göre, grubun en düşük sigarası 58 liraya, en yüksek sigarası ise 70 liraya yükseldi.

Yerel seçimlerin ardından başlayan zam yağmurundan tütün ürünleri ve alkollü içeceklerde etkilenmeye devam ediyor.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bir sigara grubuna daha zam geldiğini duyurdu.

X hesabından açıklama yapan Dündar, JTİ grubu sigaralara 3 liralık zam yapıldığını belirtti.

Düdar'ın paylaştığı zamlı listeye göre, fiyat artışları bugünden itibaren ürünlere yansıdı.

Zammın ardından JTİ grubunun en düşük sigarası en düşük 58 liradan, en yüksek sigarası 70 liradan satışa sunulmaya başlandı.

Diğer sigaraların satış fiyatı ise şöyle:

Philip Morris (PM) sigara grubuna da 4 Mayıs'ta zam gelmişti. Zammın ardından grubun en pahalı sigarası 70 TL, en ucuzu ise 63 lira olmulştu. Sarmalık tütünün fiyatı ise 80 TL'ye çıkmıştı.