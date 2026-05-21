ZAM GELDİ | 21 Mayıs 2026 Motorin (Mazot), Benzin, LPG Fiyatları

Araç sahiplerinin yakından takip ettiği akaryakıt piyasasında yeni zam haberi geldi. Uluslararası petrol piyasalarında yaşanan dalgalanmalar, Brent petrol fiyatlarındaki yükseliş ve döviz kurundaki hareketlilik, motorin fiyatlarına doğrudan yansıdı. 21 Mayıs 2026 Perşembe günü itibarıyla motorin grubuna 1,82 TL civarında zam uygulanırken, benzin ve LPG fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik yapılmadı. Özellikle son günlerde Orta Doğu merkezli gelişmelerin küresel enerji piyasalarında yarattığı baskı, akaryakıt fiyatlarının yeniden yükseliş trendine girmesine neden oldu.

MOTORİNE ZAM GELDİ Mİ? 21 MAYIS 2026 GÜNCEL DURUM

Akaryakıt sektöründen gelen bilgilere göre 21 Mayıs Perşembe gününden itibaren motorinin litre fiyatına yaklaşık 1,82 TL zam yapıldı. Böylece uzun süredir yatay seyreden mazot fiyatları yeniden yükselişe geçti. Küresel piyasalarda petrol arzına yönelik endişelerin artması ve Brent petrolün yükselmesi, zam kararında etkili oldu.

Benzin fiyatlarında ise şu an için herhangi bir zam ya da indirim beklentisi bulunmuyor. LPG fiyatları da mevcut seviyesini korumaya devam ediyor.

21 MAYIS 2026 GÜNCEL BENZİN, MOTORİN VE LPG FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası Akaryakıt Fiyatları

Benzin: 65.03 TL/LT

Motorin (Mazot): 69.30 TL/LT

LPG: 33.89 TL/LT

İstanbul Anadolu Yakası Akaryakıt Fiyatları

Benzin: 64.88 TL/LT

Motorin (Mazot): 69.15 TL/LT

LPG: 33.29 TL/LT

Ankara Güncel Akaryakıt Fiyatları

Benzin: 66.00 TL/LT

Motorin (Mazot): 70.41 TL/LT

LPG: 33.87 TL/LT

İzmir Güncel Akaryakıt Fiyatları

Benzin: 66.28 TL/LT

Motorin (Mazot): 70.68 TL/LT

LPG: 33.69 TL/LT

ŞEHİR ŞEHİR AKARYAKIT FİYATLARI

Şehir Benzin Motorin LPG Adana 66.87 TL 71.29 TL 34.21 TL Antalya 67.25 TL 71.75 TL 33.94 TL Bursa 66.08 TL 70.29 TL 33.29 TL Gaziantep 66.99 TL 71.41 TL 33.91 TL Kocaeli 65.45 TL 69.66 TL 33.09 TL Konya 67.01 TL 71.57 TL 33.91 TL Muğla 66.79 TL 71.19 TL 33.74 TL Sakarya 65.75 TL 69.96 TL 33.19 TL Trabzon 66.77 TL 71.18 TL 34.19 TL Van 67.62 TL 72.06 TL 34.41 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NEDEN YÜKSELİYOR?

Akaryakıt fiyatlarının belirlenmesinde birçok küresel ve ekonomik faktör etkili oluyor. Özellikle Brent petrol fiyatlarındaki yükseliş, döviz kurundaki oynaklık ve uluslararası enerji piyasalarındaki gelişmeler pompaya doğrudan yansıyor.

Son dönemde Orta Doğu merkezli diplomatik süreçlerde yaşanan belirsizlikler ve arz güvenliğine yönelik endişeler, petrol fiyatlarının yükselmesine neden oldu. Bu durum Türkiye’de benzin ve motorin fiyatlarının yeniden artış göstermesine yol açtı.

Akaryakıt Fiyatlarını Etkileyen Başlıca Unsurlar

Brent petrol fiyatlarındaki değişim

Dolar/TL kurundaki hareketlilik

Uluslararası enerji piyasalarındaki gelişmeler

Vergi düzenlemeleri ve ÖTV artışları

Dağıtım ve lojistik maliyetleri

EN UCUZ VE EN PAHALI AKARYAKIT HANGİ İLDE?

21 Mayıs 2026 verilerine göre motorin ve benzin fiyatlarının en yüksek seviyelerde olduğu iller arasında Hakkari, Ağrı, Van ve Şırnak yer alıyor. En düşük akaryakıt fiyatları ise İstanbul, Kocaeli ve Sakarya gibi şehirlerde görülüyor.

Şehirler arasındaki fiyat farklarında taşıma maliyetleri, dağıtım giderleri ve bölgesel lojistik koşullar belirleyici oluyor.

BENZİN, MOTORİN VE LPG FİYATLARINDA YENİ ZAM BEKLENİYOR MU?

Küresel piyasalardaki dalgalanmanın sürmesi nedeniyle akaryakıt fiyatlarında yeni değişiklik ihtimali yakından takip ediliyor. Özellikle Brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik ve döviz kurunun seyri, önümüzdeki günlerde yeni zam ya da indirim kararlarının belirlenmesinde etkili olacak.

Şu an için benzin ve LPG grubunda resmi bir fiyat değişikliği beklentisi bulunmuyor.

21 Mayıs 2026 motorine ne kadar zam geldi? Motorinin litre fiyatına yaklaşık 1,82 TL zam yapıldı.

Benzine zam var mı? Benzin grubunda şu an için herhangi bir zam ya da indirim bulunmuyor.

LPG fiyatları değişti mi? LPG fiyatlarında herhangi bir değişiklik yapılmadı ve mevcut fiyatlar korunuyor.

İstanbul’da motorin kaç TL oldu? İstanbul Avrupa Yakası’nda motorinin litre fiyatı 69.30 TL’ye yükseldi.

Ankara’da benzin fiyatı ne kadar? Ankara’da benzinin litre fiyatı 66.00 TL olarak güncellendi.