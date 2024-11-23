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Zam geldi: Motorinin litresi 45 lirayı aştı!

Gece yarısı itibarıyla fiyatı 1 lira 25 kuruş zamlanan motorinin litresi, bazı şehirlerde 45 liraya kadar yükseldi. İzmir'de motorinin litre fiyatı 45,23 liraya ulaştı.

Ekonomi
  • 23.11.2024 13:10
  • Giriş: 23.11.2024 13:10
  • Güncelleme: 23.11.2024 13:15
Kaynak: Haber Merkezi
Zam geldi: Motorinin litresi 45 lirayı aştı!
Fotoğraf: Depophotos

Petrol fiyatları ve döviz kurundaki değişiklik akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor.

Gece yarısı motorinin litre fiyatı 1 lira 25 kuruş arttı. Zammın ardından motorinin litresi bazı şehirlerde 45 liraya kadar çıktı.

Son zamla birlikte bazı şehirlerde motorinin litre fiyatı şöyle;

• İstanbul (Avrupa): 44.16 TL
• İstanbul (Anadolu): 44.10
• Ankara: 44.73 TL
• İzmir: 45.23 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

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