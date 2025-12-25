Zam hesapları masada: Emekli ve memur Ocak ayını nasıl karşılayacak?

2026 yılına girilirken asgari ücrette yapılan artış, ücret politikalarına ilişkin tartışmayı yeniden alevlendirdi. Net asgari ücret 28 bin 75 TL’ye yükselirken, milyonlarca memur ve emeklinin gözü ocak ayında yapılacak maaş artışlarına çevrildi. Zam oranlarının, aralık ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte kesinleşmesi bekleniyor.

ENFLASYON BELİRLEYİCİ OLACAK

Memur ve emekli maaşları, yılın ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon oranlarına göre yeniden hesaplanacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarının doğrudan 6 aylık enflasyon farkı kadar artırılması öngörülürken, memur ve memur emeklilerinin maaşları toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı birlikte dikkate alınarak belirlenecek.

Kasım ayı itibarıyla açıklanan veriler, beş aylık enflasyon farkının büyük ölçüde oluştuğunu gösteriyor. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 11’in üzerinde bir artış şimdiden kesinleşmiş durumda. Memur ve memur emeklileri içinse bu oran yüzde 17 bandına yaklaşmış bulunuyor.

ZAM ORANLARI HANGİ ARALIKTA?

Aralık ayı enflasyonunun görece düşük gerçekleşmesi halinde, yılın ikinci yarısına ilişkin toplam artışın SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 12,5 ile 14 arasında olması bekleniyor. Memur ve memur emeklileri açısından ise toplam zam oranının yüzde 18,7 ile 20,5 aralığında şekillenebileceği hesaplanıyor.

Bu hesaplamalar, yıl sonunda açıklanacak enflasyon oranına göre küçük sapmalar gösterebilecek olsa da genel çerçevenin büyük ölçüde netleştiği ifade ediliyor.

REFAH PAYI İHTİMALİ ZAYIF

Uzmanlar son yıllarda emekli maaşlarında zaman zaman gündeme gelen “refah payı” uygulamasının bu dönem için de tartışıldığını ancak mevcut ekonomi politikaları dikkate alındığında ek bir artış yapılmasının güçlü bir beklenti olarak görülmediğini belirtiyor. Bu nedenle maaş artışlarının büyük ölçüde enflasyon farkı ile sınırlı kalması bekleniyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

En düşük emekli aylıklarının önceki dönemlerde genellikle genel zam oranlarına paralel belirlendiğini hatırlatan uzmanlar en düşük SSK ve Bağ-Kur emekli maaşının mevcut 16 bin 881 TL seviyesinden 19 bin - 19 bin 250 TL bandına yükselmesi öngörüldüğünü aktarıyor.

En düşük memur emeklisi maaşının ise 22 bin 671 TL’den 26 bin 900-27 bin 500 TL aralığına çıkabileceği hesaplanıyor.