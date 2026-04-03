Zam kapıları aralandı

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarıyla başlayan savaş, küresel enerji dengelerini sarstı. ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik saldırıların süreceğini belirtmesi ve Hürmüz Boğazı’nın kapalı kalabileceği öngörüsü, küresel petrol arzında uzun süreli aksama endişelerini artırdı. Bu gelişmelerin etkisiyle Brent petrolün varil fiyatı 108,93 dolara kadar yükseldi.

Yurtiçinde ise motorin fiyatları 80 liraya dayandı. Küresel enerji fiyatlarındaki bu artış, elektrik ve doğalgaza zam ihtimalini yeniden gündeme taşıdı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’ın “Gelişmeleri göz önünde bulundurarak Nisan ayı içerisinde hem doğal gazda hem elektrikte bir değerlendirme yapabiliriz” sözleri, yüksek oranlı zam beklentilerini güçlendirdi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından alınan son kararla Gün Öncesi ve Dengeleme Güç Piyasalarında azami fiyat limiti 3 bin 400 TL’den yüzde 32 artışla 4 bin 500 TL’ye çıkarıldı. Bu düzenlemeyle spot piyasada elektriğin daha yüksek fiyatlardan satılmasının önü açıldı. Piyasa Takas Fiyatı (PTF) tavanı, elektrik üreticilerinin spot piyasada verebileceği azami teklif sınırını ifade ediyor. Yapılan değişiklik, bu sınırı yukarı çekerek piyasa fiyatlarının daha yüksek seviyelerde oluşabilmesine olanak tanıyor. Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahir Ulutaş, artışın üreticilere daha yüksek fiyat teklif etme imkânı sağladığını belirtti. Ulutaş, mevcut piyasa yapısında özellikle tüketimin arttığı saatlerde fiilen bir karaborsa oluştuğunu ve fiyatların dönem dönem tavan seviyeden belirlendiğini ifade ederek “Bu değişiklik şirketlere daha yüksek teklif vererek, PTF’yi fahiş düzeylere yani yüzde 32 daha fazla yukarı çıkarabilme olanağı yaratır” dedi.

Spot piyasada yaşanacak bu değişimin nihayetinde son kullanıcıya yansıyacağını vurgulayan Ulutaş, tavan değişiminin doğrudan bir zam anlamına gelmese de yurttaşların daha fahiş fatura ile karşılaşma ihtimalini artıracağını kaydetti.

Ulutaş, PTF’deki değişimin ulusal tarifeden elektrik kullanan konut abonelerine doğrudan yansımadığını, ancak tarifelerin belirlenmesinde dikkate alındığı için dolaylı etkiler yarattığını belirtti.

ACİL YÜKSELTİLSİN

Buna karşılık, yıllık tüketimi 4.000 kWh’ı aşan ve Son Kaynak Tedarik Tarifesi kapsamına giren aboneler için durumun farklı olduğuna dikkat çeken Ulutaş, “Bu gruptaki yurttaşlar, spot piyasada oluşan fiyatları doğrudan ödüyor” dedi.

“Son Kaynak Tedarik Tarifesi” ilk olarak 2018 yılında yalnızca büyük sanayi tesislerini kapsayacak şekilde yürürlüğe girdiğini hatırlatan Ulutaş, zaman içinde yapılan düzenlemelerle kapsamın hızla genişletildiğinin altını çizdi. Artık konut abonelerinin önemli bir bölümünün de piyasa fiyatlarına açık hale geldiğini belirten Ulutaş, “PTF tavanındaki bu fahiş artıştan etkilenme ihtimali olan hane sayısını azaltmak için Son Kaynak Tedarik Tarifesi sınırı da acilen yükseltilmelidir” dedi. Ulutaş, mevcut piyasa yapısının yurttaşlar üzerindeki yükünü artırdığını belirterek, “Spekülatif piyasa dalgalarının otomatik olarak faturaya yansıdığı ve faturanın her ay büyüdüğü bir ortamda, hükümet sözcülerine ‘elektriğe zam yok’ ifadelerini kullanma olanağı bile yaratan bu uygulamaya derhal son verilmelidir” dedi. Artan enerji maliyetlerinin toplumsal etkilerine dikkati çeken Ulutaş, “Ödeme güçlüğü çeken, fatura korkusundan karanlıkta oturan hanelerin sayısı çığ gibi artıyor. Sosyal yardım almadan yaşayamayan yurttaşların sayısı katlanmış durumda. Bu nedenle enerji politikalarının sosyal tarife ilkeleriyle yeniden düzenlenmesi zorunludur” ifadelerini kullandı.

ULUSAL TARİFE TERK EDİLDİ

Yüksek elektrik tüketimine sahip tüketicilere uygulanan Son Kaynak Tedarik Tarifesi yıllar içerisinde aşağı çekilerek konut abonelerinin büyük kısmını kapsayacak şekilde genişletildi.

• 2018: 50 milyon kWh

• 2020: 7 milyon kWh

• 2023: 1 milyon kWh

• 2024: 5.000 kWh

• 2026: 4.000 kWh