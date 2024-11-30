Zam maratonu başlayacak

EKONOMİ SERVİSİ

Milyonlarca yurttaşın beklediği asgari ücret zammı için yapılacak görüşmelerde takvimin başlangıcı belirlendi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2025 yılının ücretini belirlemek için görüşmelere 10 Aralık Salı günü başlayacak. Komisyon, zam oranını belirleyerek ücret tutarını tespit edecek.

İşçi tarafını Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu’nun (TİSK) temsil edeceği Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden 5’er üye, Aralık ayı sonuna kadar yapacağı dört toplantıyla yeni yılda geçerli olacak ücreti belirleyecek.

Asgari ücret zam görüşmelerinde pazarlık masasına işçiler adına Türk-İş oturacak. Türk-İş, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’na Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar ve 4 işçi ile katılacak. AA’nın haberine göre, komisyona katılacaklar arasında bir aşçı, bir kuaför ve bir taşeron işçi de bulunuyor. İşçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda, işverenleri de Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil edecek.

Türk-İş’in masaya, açlık ve yoksulluk sınırı raporlarının sonuçlarıyla oturması bekleniyor. Görüşme öncesi değerlendirmelerde bulunan Genel Başkan Ergün Atalay, IMF yetkililerinden kredi derecelendirme kuruluşlarına, ekonomistlerden siyasi partilere kadar farklı kesimlerin, aylar öncesinden asgari ücret rakamını konuşmaya başladığına dikkati çekti.

Asgari ücretin Türkiye’deki en büyük toplu iş sözleşmesi (TİS) niteliğinde olduğunu belirten Atalay, şöyle konuştu:

"Bundan dolayı asgari ücrete sadece ücret olarak bakmamak gerekiyor. 2025’teki asgari ücretin işçinin ve ailesinin günün ekonomik ve sosyal şartlarına göre insanca yaşamasını mümkün kılacak, insanlık onuruyla bağdaşacak bir düzeyde olması gerekiyor. Bu rakamı arkadaşlarımız ilerleyen günlerde tespit edecek. Bu rakam Türk-İş Başkanlar Kurulunun önüne gelecek ve ardından kamuoyuyla paylaşılacak. Bazı çevrelerin dile getirdiği, ortadaki dolaşan rakamları kabul etmek mümkün değil. O rakamlar toplumu mutlu edecek rakamlar değil."

Durmuş Öztürk, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda geçen yıl da işçileri temsil ettiğini belirterek, 11 yıldır taşeron işçi olarak çalıştığını ve asgari ücret aldığını söyledi.

Kuaför Nihan Koçak da evinin kira olduğunu belirterek, "Eşimden 5 yıl önce ayrıldım. Çocuklarımla birlikte yaşam mücadelesi veriyorum, çok zorlanıyorum. Komisyonda asgari ücretlilerin diliyle çalışacağız" diye konuştu. Aşçı Selma Sayın da "Geçim koşullarının iyileşmesi için iyi bir asgari ücret rakamı istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Ücret sadece bir haftada tükeniyor

Türk-İş’in hesapladığı açlık ve yoksulluk sınırı kasım ayında da arttı. Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) Kasım 2024 açlık ve yoksulluk sınırı verilerini açıkladı. Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarını ifade eden açlık sınırı 20 bin 561,65 TL’ye yükseldi. Yoksulluk sınırı da 66 bin 976,07 TL’ye çıktı.Bekar bir çalışanın "yaşama maliyeti" de aylık 26 bin 712,30 TL’ye yükseldi. Türk-İş’in verilerine göre Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarındaki artış bir önceki aya göre yüzde 0,64 oranında gerçekleşti. On aylık değişim oranı yüzde 42,47 oldu. Son on iki ay itibariyle değişim oranı ise yüzde 46,60 olarak hesaplandı. Yıllık ortalama artış yüzde 67,20 olarak gerçekleşti.