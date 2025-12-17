Zam masası düğüm halde

Emek Servisi

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda 2'nci toplantı yarın yapılacak. Ancak masa yine eksik kurulacak. İşçi tarafını temsil etmeye yetkili Türk-İş'in masaya oturmayı reddetmesi, geçen hafta 12 Aralık'ta gerçekleşen ilk toplantıda kafa karıştırdı. Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar'ın, Konfederasyonun taleplerini içeren mektubu vermeye gelmesi, "Komisyon toplantısı" algısı yaratacak şekilde paylaşıldı. Bakanlık'tan yapılan paylaşım eleştirilirken Türk-İş masada olmadıklarını, masanın yapısı değişmeyeceği sürece de oturmayacaklarını ifade etti.

Geçen hafta verilen pozun etkisiyle bu hafta, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın açıklamaları, yeni formülün kurulacak diğer masalarda arandığı yorumuna yol açtı. Bakan Işıkhan, ücret için istişare edileceğini duyurdu. Bakan'ın bu açıklaması, masa yapısı değişmedikçe ücreti tespit etmekte yetkili olan komisyona gelmeyecek Türk-İş ile, ayrıca görüşülebileceğini akıllara getirdi.

Kabine toplantısının ardından servis edilen açıklamalarında Işıkhan, "Biz sosyal diyalog gereği her türlü süreci işleteceğiz. Ben sendikalarla görüşüp, görüşlerini alacağım, benim görevim bu, mutlaka istişarede bulunacağız" ifadelerini kullandı. Ancak görüşmeler yapılması, masada işçinin temsil edileceği anlamını taşımıyor. Antidemokratik yapısıyla eleştirilen ücret masası kurulmadan önce Bakanlık ev sahipliğinde gerçekleşen "Üçlü Danışma Kurulu Toplantısı" gibi mekanizmalarla, her kesimle görüşüldüğü imajı yaratılmaya çalışılıyor. Buna karşın atölyelerden, fabrikalardan, AVM'lerden yükselen işçi talepleri Bakanlık ve Saray'a ulaşmıyor. Tek adam rejimi boyunca zam oranlarını "gönlünden kopan bir lütuf" gibi açıklayan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu kez masa kurulmadan bir gün önce yaptığı açıklamalarla zammın yükünü üstünden atmaya çalıştı. Erdoğan, masanın ortağı TİSK'in genel kurulunda yaptığı konuşmada patronlara, "Komisyonda işverenleri temsilen yer alan TİSK'ten ellerini taşın altına koymalarını bekliyorum. Kefenin cebi yok" dedi. Erdoğan'ın bu açıklaması da, işçisiz masada dayatılacak ve iktidar-işveren blokunun geçireceği ücret için sorumluluğu üstünden atması olarak yorumlandı.