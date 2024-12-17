Zam masası var, rakam yok

Ekonomi Servisi

Ücretli kesimi doğrudan ilgilendiren ve milyonlarca yurttaşın merakla beklediği asgari ücret zammında toplantılar sürüyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısı dün gerçekleşti. Toplantıda, işçi tarafını Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), patronları Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil etti.

Komisyonda, Türk-İş heyetine Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, TİSK heyetine Genel Sekreter Akansel Koç, hükümet heyetine ise Çalışma Genel Müdürü Mehmet Baş başkanlık etti. Basına kapalı gerçekleşen toplantı 50 dakika sürdü. Bir sonraki toplantı için ise tarih belirlenmedi.

Toplantının ardından kameraların açıklamalarda bulunan Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı Ağar, üçüncü toplantıda asgari ücretin belirleneceğini düşündüğünü söyledi.

‘ORAN SÖYLERSEK ALTINDA KALABİLİRİZ’

Ağar, "Komisyon olarak, insanların enflasyonu, mutfağını, çocuklarını, ihtiyaçlarını karşılayamadığını söyledik. Hiçbir yaptırım gücümüz olmadığını söyledik. Kamouyunda tartışılması için rakam istedik ancak rakam açıklanmadı. 'TİS'te rakam getiriyorsunuz zaten' dediler. Elbette getiriyoruz çünkü TİS pazarlık ve müzakere masası. Asgari ücret pazarlık masası değil. TİS görüşmeleri aylarca sürer. Madem kötü günler geride kaldı, iyi günlerden biz niye faydalanamıyoruz? Asgari ücretli vatandaşlarımızın yüzünü güldürelim. Mutfaktaki tencere kaynasın. Bunları tartıştık" diye konuştu.

Ağar, şunları kaydetti: "İşçilerimiz, resmî komisyon üyelerimiz, birinci toplantıda da nasıl geçinemediklerini anlattılar. Görüşlerini bildirdiler. Arkadaşlarımız bize yazılı olarak da asgari ücret taleplerini iletecekler. Üçüncü toplantıdan önce de bu rakamın belirlenmesini istiyoruz. Biz para veren değil isteyen tarafız ve rakam söylersek altında kalabiliriz. Geçinebilecek ücreti hükümet ya da işveren açıklayacak. İktidar neden rakam söylemiyor onun takip edilmesini istiyoruz."