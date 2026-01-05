Zam oranı belli oldu: Bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Aralık 2025 dönemine ilişkin enflasyon verilerini açıkladı.

Buna göre enflasyon, Aralık 2025'te aylık bazda yüzde 0,89 artarken yıllık bazda yüzde 30,89 oldu. 6 aylık enflasyon ise yüzde 12,19 olarak belirlendi.

SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarında yüzde 12,19 artış gerçekleşti

Kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerindeki artış bu aydan geçerli olmak üzere toplamda yüzde 18,6 oldu.

Bedelli askerlik ücretindeki artış ise 18,6 oranında gerçekleşecek.

Bedelli askerlik ücreti şu anda 280 bin TL. Yüzde 18,6 oranında zam uygulanmasının ardından Ocak-Temmuz 2026 döneminde bedelli askerlik ücreti 333 bin TL'ye yükselecek.