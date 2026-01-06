Zam oranı kesinleşti: Cumhurbaşkanının maaşı belli oldu

TÜİK'in açıkladığı enflasyon verisinin ardından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Mali ve Sosyal Haklar konulu genelgeyi yayımladı. Böylece ocak ayında memur maaşına yapılacak zam oranının yüzde 18,60 olması kesinleşti.

Bu oran aynı zamanda Cumhurbaşkanı, milletvekili ve bakanların maaşını da etkileyecek.

Ocak ayı itibarıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın zamlı maaşı 312 bin 718 TL olacak. Ayrıca milletvekili emeklisi olan Erdoğan, buradan da 177 bin 658 TL aylık alacak ve toplam geliri 490 bin TL'yi bulacak.

Yapılan zamla birlikte kabinede görev yapan bakanların maaşı 280 bin 135 TL oldu. Bakanlık görevi yürüten kişilerin emekli olmaları durumunda ise aylık toplam gelirlerinin 456 bin 993 TL’ye çıkacak.

2026 yılı için milletvekili maaşları 273 bin 196 TL'ye yükseldi. Emekli vekil maaşı ise 177 bin 658 TL oldu. Bu dönemde hem milletvekili hem de emekli olanların maaşı ise 450 bin TL’ye çıktı. DEM Partili Sırrı Sakık 499 milletvekilinin bu şekilde maaş aldığını açıklamıştı.