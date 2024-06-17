Zam sınırı kalkıyor: Kiracılar endişeli

Konutlardaki yüzde 25 zam sınırı 1 Temmuz’da kalkacak. Yasal sınır olmasına rağmen kiracıların yüzde 65'i, yüzde 25'in üzerinde zam yapıldığını söyledi.

BirGün ANKARA

Kiralardaki aşırı artışın ardından Türk Borçlar Kanunu’na 8 Haziran 2022’de eklenen geçici madde ile konut kiralarına yüzde 25 kira artış zam sınırı getirildi.

Sınırlama 1 Temmuz 2024’e kadar uzatıldı. Bu düzenleme kapsamında konut kira artış oranının tavanı yüzde 25’le sınırlandırılmıştı.

Şimşek, yeni düzenleme yapılmayacağını açıkladığı için 1 Temmuz’dan sonra konut kiralarındaki yüzde 25 zam sınırlaması yasası ortadan kalkacak.

Konut kira zammında eskiye dönülecek. Borçlar Kanunu’nun 344. madde uyarınca 12 aylık enflasyon ortalaması hesabına göre yapılacak. 2 Temmuz sonrası artık konutlarda kira zammı enflasyon ortalamasına yani, her ay TÜİK tarafından açıklanan bültende yer alan oran baz alınarak 12 aylık TÜFE ortalamasına göre yapılacak.

EV SAHİBİ KİRACI KARŞI KARŞIYA

İPA'nın İstanbul Barometresi araştırmasına katılanların yüzde 49,2’si son kira artış döneminde ev sahibi ile sorun yaşadığını belirtti. Katılımcıların yüzde 9,4’ü geçen ay kirasını ödeyemediğini belirtti. Katılımcıların yüzde 49,2’si son kira artış döneminde ev sahibi ile sorun yaşadığını belirtti.

Zam sınırı ev sahibi ile kiracıları karşı karşıya getirdi ancak katılımcıların yüzde 65,2’si son kira artışı döneminde kira artışının kanunda belirtilen yüzde 25’lik orandan daha yüksek olduğunu belirtirken yüzde 27,9’u yüzde 25 oranında, yüzde 6,9’u ise yüzde 25’ten daha düşük bir oranda kira artışı gerçekleştiğini belirtti.

Kira artış hızı yavaşlasa da yüksek seviyede olmaya devam ediyor. Endeksa’nın verilerine göre bu iki yılda Türkiye’de kiralar nominal olarak yüzde 265 arttı. Yasal sınıra karşın iki katı artış yapmak zorunda kalan kiracılar, korkuyla zam dönemini bekliyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 1 Temmuz itibarıyla bitecek konut kiralarında yüzde 25 zam sınırının devam etmesine gerek olmadığını belirtmişti.