Zam, şirketleri koruma politikası

Doğalgazda küçük işletmelerle konutlara zam, elektrik şirketleri ve büyük sermayeye indirim yapıldı. MMO Başkanı Yener, "Zam, siyasi iktidarın büyük şirketleri kollama, krizi halkın sırtına yıkma politikasıdır" dedi.

BirGün / ANKARA

BOTAŞ’ın doğalgaza yaptığı zammın arkasından yine sermaye kesimlerini koruma politikası çıktı.

Doğalgazın satış fiyatına gelen zammın ardından değerlendirme yapan TMMOB’ye bağlı Makina Mühendisleri Odası (MMO) Başkanı Yunus Yener, son 18 ayda gaz satış fiyatlarında elektrik üreticilerine yüzde 33, büyük sanayi kuruluşlarına yüzde 28 indirim yapıldığına dikkati çekti. Yener, buna karşın aynı dönemde konutlara yüzde 38, küçük sınaî ve ticari işletmelere yüzde 59 zam yapıldığını vurguladı.

Küçük işletmelerle konutlara zam, elektrik şirketleri ve büyük sermayeye indirim yapıldığını belirten MMO Başkanı Yunus Yener, "Böylece küçük işletmeler, dev sanayi kuruluşları ile aynı fiyattan gaz satın alır hale geldi. Elektrik üreticilerine de, gaz alış fiyatlarında yüzde 33 indirim yapıldı" ifadelerini kullandı.

MİRASYEDİ GİBİ HARCANDI

MMO Başkanı Yunus Yener, doğalgaz alış fiyatları ve yapılan sübvansiyonların ardındaki gerçeklere dikkat çekerek şu değerlendirmede bulundu:

"Doğalgazın bin metreküpünün yaklaşık 300–310 dolara temin edildiği kabulü ve taşıma bedeliyle 330 dolara denk geldiği düşünülürse bir metreküp doğalgazın maliyetinin 10,9–11 TL olduğu kabul edilebilir. Bu durumda konutlar için gaz satış fiyatlarında kamu desteğinin sürdüğü görülmektedir. Ancak bu kamusal desteğin, siyasi iktidar tarafından yurttaş ve kamu çıkarı gözetilmeden hatalı bir şekilde yapılmasının somut bir örneğinden de söz etmek gerekir. 2023 Mayıs seçimlerini kazanma amacıyla, bütün konut tüketicilerine 2023 Mayıs ayında bedelsiz doğalgaz temin edileceği bildirilince, aylık tüketim bir önceki yılın mayıs ayına göre ikiye katlanarak 1,8 milyar metreküp oldu. Gelir durumları dikkate alınmaksızın tüm konut tüketicilerinin aylık 25 metreküp gaz tüketimi kalan on bir ay boyunca faturalandırılmadı. Bu uygulama ile konutların gaz tüketimi Mayıs-Aralık 2023 döneminde 2,3 milyar metreküp artırdı. Bu popülist politika, yoksulluk sınırlarının altında yaşam savaşı veren milyonlarla, plazalarda, saraylarda yaşayan varsılların bir tutulduğu gerçeğini örtmüş, yoksul kesimler için ayrılması gereken kaynaklar mirasyedi gibi harcandı."

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