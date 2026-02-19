Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Zam yağmuru bitmiyor: Bir sigara grubu daha zamlandı

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar bir sigara grubuna daha zam geldiğini açıkladı.

Güncel
  • 19.02.2026 15:44
  • Giriş: 19.02.2026 15:44
  • Güncelleme: 19.02.2026 15:46
Kaynak: Haber Merkezi
Zam yağmuru bitmiyor: Bir sigara grubu daha zamlandı
Fotoğraf: AA

Sigaraya son günlerde gelen zamların ardı arkası kesilmiyor. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, bir sigara grubuna daha zam geldiğini açıkladı.

Böylece JTI grubundaki Winston, Camel, LD ve Monte Carlo; Philip Morris grubundaki Marlboro, Muratti, Night Blue; BAT grubundaki Kent, Tekel 2000, Tekel 2001 sigaralarının ardından bu kez de Imperial Tobacco sigara grubuna zam geldi.

Dündar’ın paylaştığı listeye göre yeni fiyatlar şu şekilde oldu:

  • Davidoff Slims: 115 TL
  • Davidof: 110 TL
  • Bianca: 110 TL
  • Polo: 100 TL
  • West: 97 TL
BirGün'e Abone Ol