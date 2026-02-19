Zam yağmuru bitmiyor: Bir sigara grubu daha zamlandı

Sigaraya son günlerde gelen zamların ardı arkası kesilmiyor. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, bir sigara grubuna daha zam geldiğini açıkladı.

Böylece JTI grubundaki Winston, Camel, LD ve Monte Carlo; Philip Morris grubundaki Marlboro, Muratti, Night Blue; BAT grubundaki Kent, Tekel 2000, Tekel 2001 sigaralarının ardından bu kez de Imperial Tobacco sigara grubuna zam geldi.

Dündar’ın paylaştığı listeye göre yeni fiyatlar şu şekilde oldu: