Zam yoksa, direniş var

İktidar kanadının ‘asgari ücrete zam yapılmayacağı’ ifadesi yaratılan krizin yükünün emekçilere bırakılacağını gösteriyor. DİSK ve KESK ile emekliler bu duruma karşı her yerde mutlaka sokaklara çıkacaklarını söyledi.

Tuğçe GÖBEKÇİN

İktidarın yanlış ekonomi politikalarının sonucu olarak maaşlarda yaşanan dengesizlikler ve yükselen enflasyon vatandaşların geçim sıkıntısını derinleştiriyor. Emekliler temmuzda yapılacak maaş zammı için beklerken iktidardan pek de olumlu sinyaller gelmiyor. Diğer yandan enflasyon ve hayat pahalılığı altında alımgücü iyice daralan asgari ücretlinin maaşına ise zam yapılmayacağı söyleniyor. Ocak ayından itibaren uygulanan en düşük emekli maaşının 10 bin TL olması, maaşlar arasındaki farkların artması, alım gücünün hızla düşmesi karşısında sendikalara ne yapacaklarını sorduk.

81 İLDE OLACAĞIZ

Kamu Emekçileri Sendikası Konfederasyonu (KESK) Eş Genel Başkanı Ayfer Koçak: "Dünyada enflasyon oranında zam sıfır zam demektir. Madem ülke ekonomik olarak büyüyor bundan emekçiler de faydalanmalıdır. Yoksulluk sınırında yaşanan artışa göre her çeyrekte yaşanan ekonomik büyümenin refah payı olarak maaşlara eklenmesini istiyoruz. Bugün alınan maaşlar açlık sınırının altında ve zamdan bahsedilmiyor bile. Biz özellikle gelir vergisinin 1. diliminin yüzde 15’ten yüzde 10’a indirilerek az kazanandan az çok kazanandan çok vergi alınmasını talep ediyoruz. Temmuz ayına kadar 81 ilde açıklamalar yapacağız. Özellikle yerellerde yaygın biçimde çalışmalar gerçekleştireceğiz."

MEYDANLARA ÇIKACAĞIZ

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu: “DİSK olarak Türkiye yüksek enflasyon dönemine girdiğinden beri gelirde adalet ve vergide adalet mücadelesi yürütüyoruz. Adaletsiz vergi sistemiyle tüm yük işçinin, emekçinin sırtına yüklenmiş durumda. İşçiler, emekçiler daha 2024 yılının dördüncü ayında 17 bin 2 TL ile açlık sınırının altında yaşamaya mahkum ediliyor ve asgari ücrete zam yapılmayacağı söyleniyor. Bu ekonomik şartlarda asgari ücret yılda 4 kez güncellenmelidir. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), gerçek rakamın çok altında rakam açıklıyor ve sepetini açıklamıyor. Buna yönelik açtığımız davayı kazanmış olmamıza rağmen TÜİK sepetini hala açıklamıyor. Emekli aylıklarında kök aylıkları artırmak yerine 10 bin TL’ye tamamlıyorlar. Dolayısıyla tablo emekliler açısından daha da ağırlaşacak. Türkiye’deki tüm emek gelirlerinin TÜİK rakamları üzerinden belirlenmesi çok büyük bir sorun. Vergide adalet ve gelirde adalet eylemlerimizi devam ettireceğiz. İşyerlerinden başlayarak alanlara, meydanlara, sokaklara çıkacağız.”

BAKANLIĞI BEKLEYECEĞİZ

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar: "Mayıs ve haziran ayının enflasyon verilerini, Çalışma Bakanlığının yaptığı çalışmaları bekleyeceğiz. Bunlar belli olduktan sonra bizim de ne yapacağımız belli olacak. Asgari ücret görüşmelerinde sadece çalışanlara değil emeklilere ve asgari ücrete zam yapılmasını talep etmiştik. Biz asgari ücretin 18 bin TL olmasını ve temmuzda tekrar zam yapılmasını istemiştik. Bu talebimiz kabul görmedi. Biz tekrar zam yapılmasını istiyoruz. Asgari ücretin belirlenmesinde üçayak vardır. Bunlar hükümet, Türk-İş ve işverendir. Hükümet ve işverene muhalefet etmemize rağmen asgari ücret 17 bin 2 TL olarak belirlenmiştir. Emeklilerin en düşük maaşı asgari ücret seviyesine çekilmelidir. Bugün asgari ücret bile açlık sınırının altında kalmıştır. Maaşlar arasındaki farklar düzeltilmelidir. İnsanlar mutlu değiller."

MİTİNGLER SÜRECEK

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Basın Sözcüsü Mehmet Emin Tangören: "Ocak-haziran arası olan enflasyon farkını temmuzda alıyoruz. Bu zam değil. Bu gerçekleşen enflasyon kaybının giderilmesidir. Devlet, işçi ve işverenle nasıl masaya oturuyorsa emeklilerin temsilcileriyle de masaya oturmalıydı. Seçim öncesinde uyarıda bulunduğumuz gibi yine uyarıda bulunacağız. Emekli mitinglerine destek vereceğiz. 1 milyon üyemizle seçim öncesinde yaptığımız gibi Meclis’i kilitleyecek duruma getirebiliriz."

AÇLIĞA RAZI OLMAYACAĞIZ

Tüm Emeklilerin Sendikası “Adaletsizliğe, açlığa ve sefalete rıza göstermeyeceğiz” sloganıyla 25 Mayıs’ta Antalya, Burhaniye, Bursa, Fatsa, Eskişehir, İstanbul, İzmir ve Tarsus’ta mitingler yapacak. Antalya’da yapılacak mitinge dair açıklama yapan Tüm Emeklilerin Sendikası Antalya Şube Başkanı Bilge Torosoğlu şunları söyledi: “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı emeklilerin, çalışanların, yaşlıların insanca yaşamı için projeler üreteceğine, top çeviriyor. Bu adaletsizliğe, açlığa ve sefalete rıza göstermeyeceğiz.”

25 Mayıs’ta Antalya, Burhaniye, Bursa, Fatsa, Eskişehir, İstanbul, İzmir ve Tarsus’ta alanlarda olacağız diyen Bilge Torosoğlu “Bütün halkımızı 25 Mayıs Cumartesi günü saat 15.00'da Aydın Kanza Parkı’nda başlatacağımız mitingimize bekliyoruz” dedi.