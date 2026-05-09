Zaman aşımına suç duyurusu

JİTEM Davası’nda dosyanın 30 yıllık “zaman aşımı” süresinin dolduğu gerekçesiyle düşürülmesine karar veren Yargıtay 1’inci Ceza Dairesi Başkan Vekili ile üyeleri hakkında “Görevi Kötüye Kullanma” gerekçesiyle suç duyurusunda bulunuldu.

MA'da yer alan habere göre, Mardin’in Dargeçit ilçesinde, 29 Ekim 1995 ile 8 Mart 1996 tarihleri arasında Davut Altınkaynak (12), Seyhan Doğan (14), Nedim Akyön (16), Mehmet Emin Aslan (19), Abdurrahman Olcay (20), Abdurrahman Coşkun (21), Hikmet Kaya (24) ve Süleyman Seyhan (57) ile uzman çavuş Bilal Batırır’ın kaybedilmesine dair dava; Yargıtay 1’inci Ceza Dairesi tarafından 30 yıllık “zamanaşımı” süresinin dolduğu gerekçesiyle düşürüldü.

Dosyada mağdur ailelerin avukatı Erdal Kuzu, kararı veren Yargıtay yetkilileri hakkında Hâkimler ve Savcılar Kurulu Başkanlığına suç duyurusunda bulundu.

Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığı aracılığı ile suç duyurusunda bulunan Kuzu, kararda imzaları bulunan Yargıtay 1’inci Ceza Dairesi’nde görev yapan başkan vekili ve üyeleri hakkında “Görevi Kötüye Kullanma-TCK m.257” suçundan soruşturma açılmasını talep etti.