Zaman Gazetesi'nin ortağıydı: Tamince’nin otelinde 15 Temmuz buluşması

15 Temmuz darbe girişiminin sonra, 20 Ağustos 2016’da kurulan 15 Temmuz Derneği bu yıl da Antalya’da bir etkinlik düzenledi. “9'uncu Geleneksel Şehit Aileleri Buluşması” adı altında 8-11 Aralık tarihleri arasında düzenlenen buluşmanın adresi yine Antalya'daki Rixos Otel oldu.

Rixos Otel ise Fethullahçılar'ın yayın organı olan Zaman Gazetesi’nin ortaklarından Fettah Tamince’ye ait. Fettah Tamince’nin kurduğu Uluslararası Antalya Üniversitesi FETÖ ile iltisaklı olduğu gerekçesiyle darbe girişiminin ardından kapatıldı. Tamince, Konya’da FETÖ terör örgütüne yardım suçlamasıyla süren davasında beraat etti.

KENT PROTOKOLÜ TAM KADRO

Düzenlenen etkinliğe Aile ve Sosyal Politikalar Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu, Antalya Valisi Hulusi Şahin, Vali Yardımcısı Erol Tanrıkulu ve Serap Özmençetin, Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz, Kepez Kaymakamı Suat Dervişoğlu, Antalya İl Müftüsü Aydın Yığman ile İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Ahmet Kavukcu da katıldı. Vali Şahin konuşmasında “Bu topraklar, tarih boyunca Moğol istilalarından Haçlı seferlerine kadar pek çok saldırıya uğradı. Biz savaşmayı ilk defa öğrenmiş bir millet değiliz. Yeri geldiğinde savaşır, kan veririz; gerektiğinde de kan alırız” dedi.

‘HİMMET PARASI TOPLADI’

CHP, 2019’da Rixos Otel’in sahibi Tamince ile alakalı, ‘Fettah Tamince’yi kim koruyor?’ başlıklı bir broşür yayımlamıştı. Broşürde Tamince’ye dair şu ifadeler yer almıştı:

“FETÖ’nün mali, eğitim, medya ve sivil toplum ayağında at koşturup 17-25 Aralık’tan sonra Zaman Gazetesi’nin yüzde 10’unu satın aldı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Maliye Bakanlığına bağlı MASAK tarafından hazırlanan raporlara göre 150 milyon lira civarında ‘Himmet parası’ topladı. 17-25 Aralık 2013’ten sonra Pensilvanya’ya giderek, Fettullah Gülen’le görüşen, “Pişman mısınız? Etkin pişmanlıktan yararlanacak mısınız?” diye soranlara, ” Hayır! Pişman değilim, pişmanlıktan niye yararlanayım? Arkamda kapı gibi Erdoğan var” dedi. Fettah Tamince’ye kimse yaklaşamıyor. Üzerinde gölge dahi olmayan Fettah Tamince el üstünde tutuluyor.”

BAKAN YARDIMCILARI YÖNETİMİNDE

15 Temmuz Derneği’nin yönetiminde yer alan bazı isimler şöyle: