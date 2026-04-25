Zaman Trump için daralıyor

İran ile yaşanan gerilimde belirsizlik sürerken Tahran’a “Zaman daralıyor” diyen ABD Başkanı Donald Trump, Kongre’nin “savaş yetkilerini” alması baskısıyla karşı karşıya.

İran’a karşı başlattığı savaş 8’inci haftasına girerken ABD Başkanı Donald Trump, İran ile müzakerelere ilişkin “Ben dünyadaki tüm zamana sahibim ancak İran değil. İran için saat işliyor” dedi. Hürmüz Boğazı’ndaki tıkanıklık ve tırmanan askeri gerilim, küresel ekonomiyi krize sürüklerken ABD’nin zaman baskısı altında olmadığını öne süren Trump, “Anlaşma sadece ABD, müttefiklerimiz ve dünyanın geri kalanı için uygun ve iyi olduğunda yapılacak” dedi.

KALICI ANLAŞMA İSTİYOR

ABD’nin “maksimum baskı” stratejisinin sahada sonuç verdiğini savunan Trump, İran’la “kalıcı bir anlaşma yapmak istediğini” kaydetti. İran'la geçici ateşkesi uzatmasının temel sebebinin bu ülkedeki “siyasi karmaşa” ve “lider kadrolarındaki belirsizlik” olduğunu savunan Trump, Hürmüz’ün kontrolünün tamamen kendilerinde olduğunu ve İran’ın her gün yaklaşık 500 milyon dolar zararda olduğunu ileri sürdü. Tırmanan enerji fiyatlarının ABD halkı üzerindeki baskıya ilişkin Trump “Amerikalıların bir süre daha yüksek benzin fiyatları ödemeye hazır olmaları gerektiğini” söyledi.

ABD Başkanı, İran’la uzlaşılan iki haftalık ateşkesi, çarşamba günü dolmasına saatler kala süresiz olarak uzatmıştı. Tahran’ın kapsamlı bir teklif sunmasını bekleyeceğini belirten Trump, ateşkesin iki ülke arasındaki görüşmeler sonuçlanana kadar süreceğini söylemişti.

TİK TAK TİK TAK

Ancak, Trump’ın önünde endişe etmesi gereken bir başka zaman sınırı bulunuyor.

Tahran’ın Hürmüz’ü kapatma hamlesine ABD yönetimi ablukayla yanıt verirken son günlerde karşılıklı gemi alıkoyma operasyonlarıyla tırmanan gerilim, petrol fiyatlarının 106 doları aşmasına neden oldu. ABD’de savaş karşıtlığı artarken, vergilerle alınan milyarlarca doların savaşlara aktarılmasına karşı tepkiler de giderek artıyor.

ABD’de 1973 tarihli Savaş Yetkileri Yasası’na göre Trump’ın İran operasyonu için Kongre onayı olmadan yapabileceği 60 günlük süre, 1 Mayıs’ta dolacak. ABD Başkanı, Kongre’den askeri gücün kullanımını “kaçınılmaz askeri gereklilik” gerekçesiyle 90 güne kadar uzatmayı talep edebilir. Trump’ın bundan sonra savaşı sürdürmesi için ABD Kongresi’nin iki kanadı Temsilciler Meclisi ve Senato’nun ortak onayını alması gerekiyor.

KONGRE ONAYI GEREK

İran’a karşı resmi bir savaş ilan etmeyen Trump, operasyonu 2 Mart’ta Kongre’ye bildirmişti. Cumhuriyetçi Parti, Kongre’nin her iki kanadında da çoğunlukta. Savaşın başladığı 28 Şubat’tan bu yana Demokratların öncülüğünde Senato’ya savaşın yasadışı olduğu ve yeterli gerekçeye dayanmadığı nedeniyle Trump’ın yetkilerini sınırlandırmak için sunulan yasa tasarısı, sonuncusu Çarşamba günü olmak üzere 5 defa reddedildi.

Her ne kadar 60 günlük yasal süre içinde Trump’a engel olmasa da birçok Cumhuriyetçi üye, bu tarih sonrası savaş yetkisi için Kongre oylaması gerekeceğine dikkat çekiyor. Senato’daki Cumhuriyetçiler arasında askeri harekatın devamı için Kongre onayı gerekip gerekmediği konusunda da görüş ayrılıkları yaşanıyor.

PARTİSİ ‘OYLAMA’ DİYOR

Alaska Senatörü Lisa Murkowski, Kuzey Karolina Senatörü Thom Tillis, Maine Senatörü Susan Collins ve Utah Senatörü John Curtis’ten oluşan bir grup Cumhuriyetçi, Trump’ın gelecek ay askeri operasyonları azaltmaya başlamaması halinde Kongre’nin savaşı yetkilendirme konusunu oylaması gerektiğine dikkat çekiyor.

Trump’ın saldırılarına destek veren Curtis, yakın zamanda yaptığı bir paylaşımda, 60 günlük süre sonrası Kongre onayı olmazsa desteğini çekeceğini belirterek bu pozisyonunu “anayasal ve tarihsel gerekçelerle aldığını” söylemişti.

Trump’ın önünde, kendisi ve seleflerinin de başvurduğu “Başkomutanı” sıfatıyla ordunun başında olan ABD Başkanı’na askeri operasyonlar düzenlemesi için yetkiler tanıyan seçenekler bulunuyor. “Askeri Güç Kullanma Yetkisi” (AUMF) adlı yasa, Kongre onayını gerektirse de tanıdığı geniş yetkiler nedeniyle sık sık tartışmaların odağında.

ETRAFINDAN DOLANABİLİR

AUMF, ilk olarak 11 Eylül saldırıları sonrası dönemin ABD Başkanı George H. W. Bush tarafından Afganistan işgali için yasal zemin olarak kullanıldı. Ardından Bush, 2002 yılında Irak Devlet Başkanı Saddam Hüseyin’i devirmek ve 2003 işgali için AUMF’ye başvurdu. Trump, ilk başkanlık döneminde de İran Devrim Muhafızları Komutanı Kasım Süleymani’nin Bağdat’taki suikastı için bu yasayı kullandı.

Ancak kasım ayında yapılacak ara seçimler yaklaşırken Trump’ın attığı adımlarla giderek eriyen halk desteği, Cumhuriyetçi Parti içinde de endişeleri artırıyor. Senato Çoğunluk Lideri John Thune ve Senato Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı James Risch, İran’a karşı AUMF’yi tanıyacak bir karar tasarısını yakın zamanda genel kurula getirmeyi planlamadıklarını belirtmişti.