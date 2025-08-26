Zamanaşımı korkusu!

Maraş merkezli depremlerin üzerinden 2 buçuk yıl geçti. Ağır aksak ilerleyen dava süreçlerinde yüzlerce kişi hâkim karşısına çıksa da deprem davalarında gerçek sorumlular hâlâ kapsamlı bir şekilde yargılanıp ceza almadı. Binlerce insanın yaşamını yitirdiği felaketin ardından müteahhitler hedefe konulurken denetim görevini yerine getirmeyen, imar aflarıyla çürük binaları meşrulaştıran kamu görevlileri korundu. Son aylarda ise daha yeni yeni kamu görevlileri için soruşturma izni verildi ve dava açıldı.

Resmi olmayan ve kamuya yansıyan verilere göre; yaklaşık 170 kamu görevlisinin dosyalarda adı geçmeye başladı. Bunların sadece 6 tanesinin dönemin belediye başkanı olması ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan tek kişinin dahi yargılanmaması davalarda asıl sorumluların yargılanmadığını gösterdi. Yakınlarını kaybeden aileler ve avukatlar cezasızlık zincirinin kırılması yönünde çağrı yaptı.

DERS ÇIKARILMADI

Afette yerle bir olan Tutar Yapı Sitesi’nde yakınlarını kaybeden ve birçok deprem dosyasının avukatı Gülsüm Özdoğru, davalarda soruşturma izni verilmediğini, kendi çabalarıyla süreci başlattıklarını kaydetti. Kamu görevlilerinin yargılama sürecinin yavaş ilerlemesine tepki gösteren Özdoğru, BirGün’e şöyle konuştu: “Depremin üzerinden 2 buçuk sene geçti ve zamanaşımı süresi 15 sene. Bazı davalarda daha yargılamalar başlamadı. Süreç çok yavaş. Birçok dosyada soruşturma izni verilmedi. Örneğin; Palmiye Sitesi, Selim Köse Apartmanı, Emlak Bank Sitesi… Soruşturma izniyle ilgili daha hiçbir bilgi yok. Deprem davalarına baktığımızda yapılan hatalardan hiçbir ders çıkarılmadığını görüyoruz. Onlarca insan imza atmakla, denetim yapmakla yükümlü. Aralarından biri işini doğru yapsaydı biz bu kadar kayıp vermeyecektik.”

Eski belediye başkanlarına açılan davaları da değerlendiren Özdoğru “Belediye başkanları da direkt yargılanmıyor. Belediye başkanı dönemin müteahhitti diye yargılanıyor, başkan diye yargılanmıyor. Sorumluluğu olan herkesin ceza alması gerekiyordu. Kamu görevlileri duruşmalarında ‘Denetim yetkimiz yoktu’ savunması yapıyorlar. O zaman belediye neden var? Biz kamu kurumlarına güvenmeyeceğiz de kime güveneceğiz? Belediye başkanı belediye çalışanlarından sorumludur. Aslında daha ileriye giderek tüm yetkililerin yargılanması gerekiyor. Soruşturma izinlerini bir an önce versinler. Marmara depremindeki süreçte yaşananları gördük. Bu örneği yaşamayalım. Kamu görevlilerinin yargılanması elzem” dedi. Özdoğru, avukatların güncel dava bilançosuyla ilgili Bakanlığa başvurduğunu ancak yanıt alamadıklarını da kaydetti.

∗∗∗

Görev bazlı yüzde dağılım

• Belediye başkanı: %3,55

• İmar müdürü: %8,88

• Yapı kontrol/Fen işleri personeli: %20,71

• Belediye encümeni Diğer yetkililer: %16,57

• Müfettiş, denetçi, diğer teknik ve idari görevler: %50,29

Dava / soruşturma türüne göre yüzde dağılım

• Bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma: %54,44

• Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma: %24,26

• Görevi kötüye kullanma ve diğerleri: %21,3

(Veriler kamuya yansıyan haberler üzerinden derlenmiştir)

∗∗∗

BAKAN YİNE AYNI BAKAN

Ülkenin en yıkıcı depremi sırasında imar faaliyetlerinden sorumlu olan en yetkili isim Murat Kurum’du. Deprem bilimcilerin uyarılarına rağmen işaret edilen kentlerde yapı stokunu iyileştirmeyi hedefleyen kapsamlı bir çalışma gerçekleştirmedi. Tüm bunlar yetmez gibi depremin ardından ödüllendirilir gibi yeniden Çevre Bakanlığı koltuğuna getirilen Kurum, bu kez kentleri yeniden inşa etme konusunda sınıfta kaldı. Sözü verilen konutlar zamanında teslim edilmediği gibi yurttaşın tapulu arazisine de el koyuldu. TOKİ binalarında ise konutlar ya teslim edilmedi ya da çürükler tespit edildi. Bu süreçte ne Kurum ne de Bakanlık yetkilileri sorumluluk alarak istifa edip görevinden ayrılmadı.

Murat Kurum

∗∗∗

JET HIZINDA TAHLİYE EDİLDİ

Deprem davaları kapsamında bazı belediye başkanları hakkında daha yeni soruşturma izni verilirken bazıları ceza alsa dahi tahliye edildi. Belediye başkanlarının yargılama süreçlerinden bazıları şöyle:

• Osmaniye’de yıkılan ve 105 kişinin hayatını kaybettiği Bilge Sitesi davasında 21 yıl hapis cezası verilen MHP’li eski Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, 48 saat sonra tahliye edilmişti. Kara’nın, tahliye kararını veren mahkeme başkanıyla fotoğrafı ortaya çıkmıştı.

• Antep Nurdağı’nda 26 kişinin öldüğü ve kaçak olduğu ortaya çıkan Kavak Apartmanı davasında dönemin AKP’li Nurdağı Belediye Başkanı olan binanın müteahhitti Ökkeş Kavak 16 yıl 3 ay hapis cezası almıştı ve tahliye edilmişti. Öte yandan Kavak, 38 kişinin öldüğü Emek Apartmanı davasından 16 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Kavak’ın Emek Apartmanı dosyasından tutukluluk hali devam ediyor.

• İçişleri Bakanlığı, Maraş’ta yıkılan Yağmur Apartmanı’nın A ve B bloklarına ilişkin dönemin AKP’li Kahramanmaraş Belediye Başkanı Mustafa Poyraz, 22. Dönem AKP milletvekili ve dönemin Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek hakkında soruşturma izni vermişti.

• Adıyaman’da yıkılan Arı Apartmanı’na ilişkin, dönemin Anavatan Partili Belediye Başkanı Mehmet Nuri Tuğsuz’la ilgili soruşturma izni verilmişti.

∗∗∗

AKP’Lİ MÜTEAHHİT KAYIP

Depremlerde yıkılan ve 163 kişiye mezar olan Üzümkent Sitesi ve Yukarı Şehir Kooperatif Evleri’nin müteahhiti Eski AKP Besni İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Şükrü İşitmen hâlâ yakalanmadı. Depremde yakınlarını kaybeden aileler, sanığın yasa dışı yollardan yurt dışına kaçıp kaçmadığının araştırılmasını, yurt dışındaysa hakkında kırmızı bülten çıkarılmasını, eğer Türkiye’deyse aranarak bir an önce yakalanıp tutuklanmasını talep etti.

Şükrü İşitmen

∗∗∗

SÜREÇ YENİ BAŞLIYOR

Son 1 ayda en az 102 kamu görevlisi hakkında soruşturma izni verildi ve dava açıldı. Bunlardan bazıları şöyle:

• 25.08.2025: Maraş’ta 14 kişiye mezar olan Arıkan Otel davasında dönemin Belediye Başkan Yardımcısı Cuma Tahiroğlu, İmar İşleri Müdürü Metin Hurşitoğlu ve Mehmet Dişçeken hakkında dava açıldı.

• 20.08.25: Maraş’ta 112 kişinin hayatını kaybettiği Arıkan Sitesi’nin yıkılmasına ilişkin 2’si dönemin belediye başkan yardımcısı, 17 kamu görevlisi hakkında 22 yıl 6’şar aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

• 21.08.25: Maraş’ta 130 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan Çuhadar Sitesi’ne ilişkin davada, Kahramanmaraş Belediyesi proje ve yapı kontrol birimlerinde görevli 19 kişinin yargılanması kabul edildi.

• 21.08.25: Hatay’daki Cemil Çapar Apartmanı davasında, Adana Bölge İdare Mahkemesi, Hatay Valisi Mustafa Masatlı’nın kararını iptal ederek 7 kamu görevlisi hakkında soruşturma izni verilmesine hükmetti.