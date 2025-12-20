Zamanaşımıyla cezasızlık sağlandı

İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul şubesi “Hayata dönüş” adı altında cezaevlerinde gerçekleştirilen ve 30’u mahpus 2’sei kamu görevlisi olmak üzere 32 kişinin yaşamını yitirdiği katliamla ilgili eski Bayrampaşa Cezaevi önünde açıklama yaptı. Açıklamada bu katliam davasında da zamanaşımı bahanesiyle cezasızlık politikasının sürdürüldüğü belirtilerek adalet talep edildi.

Açıklamada, “Failler hak ettikleri cezaları alana dek mücadelemizi sürdüreceğiz’’ denildi. Öte yandan DEM Partili milletvekili Ayten Kordu Maraş Katliamı ile yüzleşilmesi gerektiğini vurgulayarak ‘‘Maraş Katliamı ile Yüzleşme, Hafıza ve Hakikat Hakkında Kanun Teklifi’’ni Meclis’e sundu.