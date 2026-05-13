Zamanda müzikal bir yolculuk: Musica Antiqua Pera Beşiktaş'ta sanatseverlerle buluşuyor

Klasik müziğin otantik yorumu üzerine yürüttüğü çalışmalarla dikkat çeken Musica Antiqua Pera, gelenekselleşen "Classical@415" konser serisi kapsamında İstanbullu sanatseverlerle buluşuyor. 19 Mayıs Salı akşamı saat 20.00’de İstanbul Deniz Müzesi’nin tarihi atmosferinde gerçekleşecek performans, Barok’tan Klasik döneme uzanan geniş bir repertuvarı merkezine alıyor.

BESTECİLERİN İLK DUYDUĞU SESLER

Organize Sanat tarafından düzenlenen konserde, 17. ve 18. yüzyılın öne çıkan eserleri dönemin özgün çalgılarıyla hayat bulacak. Eserlerin bestelendiği dönemdeki teknik ve tınısal özelliklere sadık kalınarak gerçekleştirilen performans, dinleyiciye tarihsel bir müzik deneyimi sunmayı hedefliyor.

Musica Antiqua Pera, konser programında her biri farklı bir hikâye taşıyan eserlerle dinleyiciyi geniş bir duygu dünyasına davet ediyor. Savaştan aşka, yalnızlık ve hüzünden kutlama ve eğlenceye uzanan atmosferler, tarihi çalgıların özgün sesleriyle sahneye taşınıyor.