‘Zamanın Belleğinde Paris’

Yunis ALAÇAM

İzmir Büyükşehir Belediyesi Yeniden Sinematek, aralık ayı boyunca her pazar günü saat 19.00’da Elhamra Sahnesi’nde “Zamanın Belleğinde Paris” seçkisiyle sinemaseverlerle buluşacak. Yılın son seçkisinde yer alan filmlerin her biri, anlattığı hikâyeyle seyircisini başka bir Paris’e doğru yolculuğa çıkaracak.

Absürt komediden bilim kurguya; belgeselden animasyona farklı türlerden filmlerin yer aldığı ve Institut Français iş birliği ile düzenlenen program kapsamında, film gösterimlerinin yanı sıra müzisyen Stéphane Scharlé’in katılımıyla bir sinema konser etkinliği ve söyleşi de gerçekleştirilecek.

• Louis Malle’in yönettiği ve senaryosunu Louis Malle ile Jean-Paul Rappeneau’nın ortak kaleme aldığı 1960 Fransa yapımı film Zazie Metroda, Raymond Queneau’nın aynı adlı eserinden beyaz perdeye uyarlandı. Film, 7 Aralık’ta gösterimde olacak.

• René Clair’in yazıp yönettiği 1924 Fransa yapımı bilim kurgu ve komedi türlerindeki sessiz film Paris Uyuyor’un müzikleri, Stéphane Scharlé imzası taşıyor. Film, 14 Aralık’ta gösterimde olacak.

• Stéphane Scharlé, Paris Uyuyor film gösterimi sırasında sergileyeceği performans ile sinemaseverlere farklı bir film izleme deneyimi yaşatacak ve sinema konser etkinliği sonrasında gerçekleştirilecek söyleşide katılımcıların sorularını yanıtlayacak. Program 14 Aralık’ta saat 20.00’de olacak.

• Nicole Védrès’in yönettiği ve senaryosunu Nicole Védrès ile Pierre Braunberger’in ortak kaleme aldığı 1947 Fransa yapımı tarih ve belgesel türlerindeki Paris 1900 filmi 21 Aralık’ta gösterimde olacak.

-Michel Ocelot’ın yazıp yönettiği 2018 Fransa, Almanya ve Belçika ortak yapımı animasyon, komedi, dram ve macera türlerindeki Dilili Paris’te filmi 28 Aralık’ta gösterimde olacak.