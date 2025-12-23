Zamanın döngüselliği üzerine bir Çehov uyarlaması: “Bobik Nerede?” 23-24 Aralık’ta Baba Sahne’de

Fatih Sönmez’in yönettiği; Selen Domaç, Başak Daşman, Aybanu Aykut, Kürşat Öçalan ve Jehat Kaplan’ın oynadığı “Bobik Nerede?”, 23–24 Aralık tarihlerinde Baba Sahne’de seyirciyle buluşuyor.

Oyun, Anton Çehov’un insan ruhundaki tıkanıklıkları çağdaş bir sahne diliyle yeniden ele alıyor. Geçtiğimiz ay prömiyerini yapan yapım, sahne tasarımından ışık kullanımına kadar tüm unsurlarıyla izleyicileri etkilemeye devam ediyor.

Çehov’un Üç Kız Kardeş oyunundan yola çıkan bu çağdaş uyarlama, yıllar sonra aynı evde, aynı cümlelerin yankılandığı bir dünyada geçiyor. Zaman burada bir hatırlama biçimi değil; sonsuz bir tekrar olarak karşımıza çıkıyor.

Oyun, bir evin, bir zamanın ve bir umudun kapanmayan çemberine davet ediyor seyirciyi. Oyunun yönetmeni Fatih Sönmez, bu yeni yorumda “bengi dönüş” fikrini merkeze alıyor:

“Kız kardeşlerin bitmeyen özlemleri, aynı cümlelerin tekrarında yankılanıyor. Zaman burada doğrusal değil, bedensel bir döngü. Peki ya Bobik nerede? Adı geçer, hep sorulur ama hiç görülmez. Biz de işte bu görülmeyeni, unutulanı, sessizce kaybolanı sahneye çağırıyoruz.”

“Bobik Nerede?”, sadece bir oyun değil; geçmişle bugünün iç içe geçtiği bir yolculuk. Zamanda ileri gidiyor, geri dönüyoruz ama hep aynı yerde kalıyoruz. Karakterler birbirine karışıyor, sesler değişiyor, yüzler silikleşiyor. Çehov’un dünyasıyla bizim dünyamız tam da burada buluşuyor.

KÜNYE

Oyunun künyesi şu şekilde:

Yazar: Anton Çehov (Üç Kız Kardeş’ten uyarlama)

Uyarlayan & Yöneten: Fatih Sönmez

Oyuncular: