Zamanlaması manidar karanlık bir saldırı

Politika Servisi

Siyasetin gündemi MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin PKK Lideri Abdullah Öcalan’a olan çağrısına kitlenirken dün Ankara’nın Kazan ilçesinde bulunan Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı (TUSAŞ) Tesisi’ne saldırı gerçekleşti. Saldırının PKK tarafından gerçekleştirildiği iddia edildi. İki kişinin gerçekleştirdiği saldırıda biri taksici Murat Arslan olmak üzere en az 6 kişi yaşamını yitirdi, 22 kişi yaralandı.

Hayatını kaybeden taksi şoförünün arabanın bagajında ölü bulunduğu öğrenilirken ölen TUSAŞ çalışanlarının bazılarının kimlikleri şöyle: Kalite kontrolcü Cengiz Coşkun, makine mühendisi Zahide Güçlü, güvenlikçi Atakan Şahin Erdoğan ve işçi Hasan Hüseyin Cambaz. Yaralıların 7’sinin ise özel harekât olduğu öğrenildi. Saldırganlardan erkek olanın 1992 doğumlu ve Şırnak’a kayıtlı olduğu belirlendi. Saldırı esnasında birçok TUSAŞ çalışanı da rehin alındı. Saatlerce süren bekleyiş sonrası rehineler tahliye edildi. Saldırı sırasında TUSAŞ içinde bazı personeller güvenlik nedeniyle sığınaklara yönlendirildi. Yaralılar ise bulundukları noktalardan alınarak hastanelere sevk edildi. Saldırıda yaralananlar, Bilkent ve Etlik Şehir Hastaneleri ile çevredeki diğer hastanelere kaldırıldı.

Saldırının ardından birçok insan saatlerce rehin alındı.

İNTERNET YAVAŞLADI

Saldırının ardından konuya ilişkin RTÜK tarafından yayın yasağı getirildi. Twitter, Tiktok, Instagram gibi bazı sosyal medya platformlarına erişim problemleri yaşandı. Telefon operatörleri ve internet servis sağlayıcıları bant daraltması uygulandı. Saldırının ardından açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ‘‘Biz başından beri bu eylemin oluş biçimini, oradaki izlemiş olduğumuz görüntüler büyük ihtimalle PKK’nın yaptığıyla ilgili. Değerlendirmemiz bu ama kimlik tespitlerinin belirlenmesi ve diğer delil tespitlerinin netleşmesiyle birlikte tekrardan paylaşacağız. Hain terör örgütünü lanetliyoruz. Biz terörün nefesini kesmek, onların en sonuncusunu da etkisiz hale getirmekte kararlı olduğumuzu bir kez daha ifade etmek istiyorum’’ ifadelerine yer verdi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma başlattı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, saldırıyla ilgili 1 Başsavcıvekili ve 8 Cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini açıkladı. BRICS Zirvesi için Kazan’a giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamada, ‘‘Taziye dilekleriniz için özellikle teşekkür ediyorum. Dört şehidimiz var, 14 yaralımız var. Bu menfur terör saldırısını lanetliyor, şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum’’ dedi.

KİRALIK KATİLLER ÇIKIŞI

Bahçeli’nin sosyal medyadan yayımladığı açıklama ise dikkat çekti. Bahçeli, “Hiçbir hain ve hasmane hesap tutmayacak, hiçbir kanlı ve kalleş proje milli birlik ve kardeşliğimizin karşısında tutunamayacaktır. Kiralık katilleri sahaya sürenler, terörizmi karanlık bir aparat olarak kullananlar sonuç alamayacakları gibi mücadele azmimizi de asla kıramayacaklardır” ifadelerine yer verdi.

MANİDAR SALDIRI

DEM Parti Merkez Yürütme Kurulu’ndan yapılan açıklamada saldırı kınanırken ‘‘Türkiye toplumunun çözümü konuştuğu ve diyalog ihtimalinin belirdiği bugünlerde böylesi bir saldırının olmasını manidar buluyoruz. Bu acı verici olayların bir daha yaşanmaması için barışa her zamankinden daha fazla sahip çıkmalıyız” açıklaması yapıldı. Eski HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş, ise ‘‘Sorunlarımızın konuşarak, diyalogla, siyaset yoluyla çözülmesi arayışlarını kanla kesmeye çalışan anlayış bilmeli ki eğer Öcalan bir inisiyatif alır ve siyasetin önünü açmak isterse tüm gücümüzle arkasında olacağız’’ ifadelerini kullandı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de saldırıyla ilgili açıklama yaptı. Güler, ‘‘Bu PKK’lı şerefsizlere hak ettikleri cezayı her seferinde veriyoruz, akıllanmıyorlar. Her zaman söylediğimi tekrar ediyorum, en son terörist ortadan kaldırılıncaya kadar bunların peşini bırakmayacağız’’ dedi.

NATO’DAN KINAMA

Öte yandan NATO Genel Sekreteri Mark Rutte de saldırıya ilişkin sosyal medya platformu X hesabında paylaşım yaptı. Rutte, paylaşımında ‘‘Ankara’dan gelen ölü ve yaralı haberleri endişe duyuyoruz. NATO, müttefikimiz Türkiye’nin yanındadır. Terörizmin her türlüsünü şiddetle kınıyor ve gelişmeleri yakından takip ediyoruz.’’ ifadelerinde bulundu. Beyaz Saray’da yaptığı açıklamada TUSAŞ’a yönelik saldırıyı "güçlü şekilde" kınadıklarını ve dualarının Türk halkıyla beraber olduğunu belirtti.

∗∗∗

7 HAZİRAN-1 KASIM SÜRECİNİ HATIRLATIYOR

6 günlük Güneydoğu turunu Diyarbakır’da iptal etmek zorunda kalan CHP Lideri Özgür Özel, saldırı sonrası partisinin Merkez Yönetim Kurulu’nu (MYK) olağanüstü topladı. Özel, heyetiyle birlikte Ankara’ya döndü. Saldırıyı lanetleyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, zamanlamanın dikkat çektiğini söyledi. Özel, ‘‘TUSAŞ’ta canlı bomba saldırısı ardından çatışma var. Dikkatle takip ediyoruz. Şehitlere rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum’’ dedi. Özel şöyle konuştu: ‘‘Terörü kimden ve ne gerekçeyle gelirse gelsin lanetliyoruz. 2015 yılında 7 Haziran’dan 1 Kasım’a kadar olan süreci hatırlamadan geçemiyor insan. Bütün terör örgütlerinin bir anda aktif olduğu sürecin kamuoyunu nasıl yönlendirmeye çalıştığını hatırlamak gerekiyor. Kim terörden medet umuyorsa yanlış yapıyor.’’ açıklamasını yaptı. Öte yandan CHP Genel Merkezi, CHP’li belediyelerin 23-24-25- 26 Ekim tarihlerinde kutlama, konser, kültür sanat ve benzeri etkinliklerin ertelenmesi kararını aldı. CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da yapılan saldırıyı lanetledi. Kılıçdaroğlu, ‘‘Birlik ve beraberliğimize kast eden terörü, lanetliyorum. Kenetlenmekten ve el ele vererek teröre ve terör unsurlarına karşı birlikte mücadele etmekten başka çaremiz yoktur.’’ dedi.

∗∗∗

TEPKİLER

• DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli:

Çok üzgünüz. Yine insanlarımız öldü. Ölenlere Allah’tan rahmet yaralılara acil şifalar diliyorum. Zamanlaması manidardır. Provakasyon her tarafından belli olmaktadır. Zamanlaması manidar. provokasyon olduğu her halinden belli.

• Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş:

Ankara’da TUSAŞ tesisinde meydana gelen çatışma ve terör saldırısı nedeniyle derin üzüntü içerisindeyim. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Terörü lanetliyoruz. Başımız sağ olsun.

• İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu:

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ. (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik yapılan terör saldırısını kınıyorum. Teröre boyun eğmedik, eğmeyeceğiz.

• SOL Parti:

Ankara TUSAŞ Kahramankazan tesislerine yönelik saldırıyı kınıyoruz. Saldırıda yaşamını yitiren yurttaşlarımızın ailelerine başsağlığı ve yaralı yurttaşlarımıza acil şifalar dileriz.

• CHP Grup Başkanvekili Murat Emir:

Ankara Kazan’daki TUSAŞ Havacılık ve Uzay Sanayii önünde büyük bir silahlı saldırı gerçekleştiğini, şehitlerimizin ve yaralılarımızın olduğunu büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyorum. Konuyu ivedilikle takip ediyoruz.

• Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu:

Ankara Kahramankazan’da bulunan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ’ye (TUSAŞ) düzenlenen hain terör saldırısını lanetliyor; şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza geçmiş olsun temennilerimi iletiyorum.

• Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan:

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tesislerine yönelik gerçekleştirilen hain saldırıda şehit düşen kahramanlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Rabbim, ülkemizi ve milletimizi her türlü kötülükten muhafaza eylesin.