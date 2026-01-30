Zamansız hibritler Kıbrıs’ta buluştu

Tuğçe ÇELİK

Kıbrıslı sanatçı Mustafa Batıbeniz Lefkoşa’daki ARUCAD Art Space’te yer alan “Sömürgecilik Sonrası İnsansıları” başlıklı sergisinde izleyiciyi geçmişle geleceğin kesişim noktasında zamansız bir yolculuğa çıkarıyor.

31 Ocak tarihine kadar izlenimcileri ağırlayacak olan sergideki eserler, Kıbrıs’ın mimarisinden, malzemelerinden ve yerel hafızasından besleniyor. Batıbeniz’in çalışmalarındaki figürler ise hem rahatsız edici hem eğlenceli bir estetikle, evrensel bir dile dönüşüyor. Retro-fütüristik ve Kafkaesk bir atmosfer yaratan sergi, beden, mekân ve kimlik ilişkilerini sorgularken, izleyiciye çocuksu, tekinsiz ve grotesk bir gelecek kurgusu deneyimletiyor.

Mustafa Batıbeniz sergisindeki figürlerin geçmişle mi gelecekle mi ilgili olduğu sorusuna şu yanıtı veriyor: “Aslında her ikisiyle de ilgili. Geçmişten gelen fakat bugüne kadar gelebilmiş androjen post-insan yansımaları diyebilirim. O yüzden bana göre zamansız figürler. Adanın hali hazırda hibrit mimarisi, bulduğum malzemeler, bu ikili ilişkiyi hem soyut hem de somut olarak, ya da soyut ve somutu bir arada düşünerek kurgusal bir hikâye anlatmaya çalışıyorum. Kıbrıslı ama evrensel, rahatsız edici ama eğlenceli mimariden beslenen Kafkaesk figürler diyebiliriz.”

Sanatçı mimarlık eğitiminin eserlerindeki beden ve mekân ilişkisini nasıl etkilediğini ise “Çizerken bazen karakteri, bazen bulunacağı mekânı ve/veya ikisini bir arada düşündüm. Bazen bina kıyafet oldu, bazen kıyafet mimari oldu ya da insanın kendisi bir mimariye dönüştü. Mimar olarak, beden ve mekân ilişkisini estetik ve konfor olarak zorladım. Malzemenin kendisi de bu anlamda bana mekânsal fikri ve/veya karakterin çıkış noktasını verdi” diye özetliyor.

“Evrenselle yerel arasında hem mimari hem de estetik olarak ortak noktalar bulmaya çalışıyorum” diyen sanatçı şunları aktardı: “Coğrafyalar farklı olsa da insan deneyimi, insan-bina ilişkisi, popüler kültür ve bunların hepsini postmodern bir çorba haline getiren sosyal medya bu ilişkiyi daha da yakın kılıyor.”

ÜTOPYA-DİSTOPYA GERİLİMİ

Sanatçı izleyicinin sergiden çıktıktan sonra tüketim toplumunun bireye ve dünyaya zararlarına dair farkındalık edinmesini hedeflediğini belirterek “Yarattığımız kimliğin aslında bir inşa olduğunu, ölümsüz olmadığımız ve tüketici bir toplum olduğumuz gerçeklerini düşünmelerini isterim. Bu cümleler kötümser duyulsa da işler oldukça renkli, eğlenceli ve bir o kadar dışavurumcu bir ütopya-distopya gerilimi yaratıyor. Sergide, 20’nci yüzyıl akımlarına, çeşitli alt kültürlere, günümüzdeki güzellik algısına, dopamin bağımlılığına, küresel ısınmaya ve emperyalist kültür ikonlarına göndermeleri olan nükteli kapsül arketipler görecekler. Bununla birlikte, renklerle, üç boyutla ve deforme olmuş figürlerle çocuksu, tekinsiz ve grotesk bir gelecek kurgusu deneyimleyecekler” diyor.