‘Zamansız Meraklar’ için son gün 11 Ağustos

Oktay EVSEN

İstanbul Modern’in, güncel teknolojiler ve dijital kültürün sanatçıların düşünce ve üretim biçimlerine nasıl yön verdiğini merkeze alan “Zamansız Meraklar” sergisi, 11 Ağustos’a kadar görülebilir. Dijital kültüre odaklanan “Zamansız Meraklar” sergisi, çalışmalarında özgün unsurlar barındıran ve deneysel bakış açılarını koruyarak dönüştüren 16 sanatçı, sanatçı ikilisi ve sanatçı kolektifini bir araya getiriyor.

Sergi dijital dönüşümün yaşamlarımızdaki etkisine tanıklık eden sanatçıların yenilikçi bakış açılarını yansıtıyor. Küratörlüğünü Nilay Dursun ve Ümit Mesci’nin üstlendiği sergide, Cem A., Atıf Akın, Ozan Atalan, Kerem Ozan Bayraktar, Mehmet Berk Bostancı, Cihad Caner, Yasin Arıbuğa-Toprak Fırat, Beste İleri, Alican İnal, Yelta Köm, Ebru Kurbak, Oddviz, Özcan Saraç, Ahmet Rüstem Ekici-Hakan Sorar, Meltem Şahin ve Berkay Tuncay’ın fiziksel ve dijital anlatım araçlarını kullanan çalışmaları yer alıyor.