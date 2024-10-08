Zambiya'da göçük yaşanan madende en az 10 kişi öldü

Zambiya'da bir maden ocağında meydana gelen göçükte en az 10 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Polis Komiseri Charity Munganga Chanda, basına yaptığı açıklamada, Mumbwa bölgesinde bir madende göçük yaşandığı bilgisini paylaştı.

Chanda, göçük yaşanan madende en az 10 kişinin toprak altında kalarak hayatını kaybettiğini ve çok sayıda kişinin de kayıp olduğunu açıkladı.

Göçük altında kalanlar için arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini kaydeden Chanda, yaralı çıkarılan madencilerin hastaneye kaldırıldığını aktardı.