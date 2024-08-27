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Zambiya'da kaçak taş ocağında göçük: 9 madenci öldü

Zambiya başkent Lusaka'nın yaklaşık 50 kilometre doğusundaki Chongwe'de kaçak faaliyet yürüten taş ocağında meydana gelen göçükte 9 madenci hayatını kaybetti.

Çalışma Yaşamı
  • 27.08.2024 09:41
  • Giriş: 27.08.2024 09:41
  • Güncelleme: 27.08.2024 09:41
Kaynak: AA
Zambiya'da kaçak taş ocağında göçük: 9 madenci öldü
Fotoğraf: AA /Arşiv

Zambiya'da bir taş ocağındaki göçükte 9 kişinin öldüğü bildirildi.

Polis Sözcüsü Rae Hamoonga, basına yaptığı açıklamada, başkent Lusaka'nın yaklaşık 50 kilometre doğusundaki Chongwe'de, kayıt dışı faaliyet gösteren bir taş ocağında göçük meydana geldiğini belirtti.

Hamoonga, göçükte 9 kişinin hayatını kaybettiğini, bir kişinin yaralı kurtulduğunu kaydetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Zambiya'nın kuzeyindeki bir açık bakır madeninde Aralık 2023'te meydana gelen göçükte yaklaşık 30 madenci yaşamını yitirmişti.

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