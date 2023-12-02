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Zambiya'daki maden ocağında meydana gelen göçükte 7 kişi öldü

Ajans Haberleri
  • 02.12.2023 17:06
  • Giriş: 02.12.2023 17:06
  • Güncelleme: 02.12.2023 17:06
Kaynak: AA
Zambiya'daki maden ocağında meydana gelen göçükte 7 kişi öldü

Zambiya'da kayıt dışı faaliyet gösteren bir maden ocağının göçmesi sonucu ilk belirlemelere göre 7 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Chingola bölgesi Polis Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ülkenin başkenti Lusaka'nın kuzeyindeki Chingola bölgesinde bir maden ocağının göçtüğü bilgisi paylaşıldı.

Göçen madende ilk belirlemelere göre 7 kişinin hayatını kaybettiği, 20 kişinin de kayıp olduğu duyuruldu.

Açıklamada, söz konusu maden ocağının kayıt dışı faaliyet gösterdiği kaydedildi.

Toprak altında kalan madencileri arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

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