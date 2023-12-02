Zambiya'daki maden ocağında meydana gelen göçükte 7 kişi öldü
Kaynak: AA
Zambiya'da kayıt dışı faaliyet gösteren bir maden ocağının göçmesi sonucu ilk belirlemelere göre 7 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Chingola bölgesi Polis Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ülkenin başkenti Lusaka'nın kuzeyindeki Chingola bölgesinde bir maden ocağının göçtüğü bilgisi paylaşıldı.
Göçen madende ilk belirlemelere göre 7 kişinin hayatını kaybettiği, 20 kişinin de kayıp olduğu duyuruldu.
Açıklamada, söz konusu maden ocağının kayıt dışı faaliyet gösterdiği kaydedildi.
Toprak altında kalan madencileri arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
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