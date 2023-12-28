Zamdan ‘tasarruf olmaz’

Mustafa BİLDİRCİN

İktidar, katlanarak artan ekonomik krizin yükünü veli ve öğrencilerin sırtına yüklemeye devam ediyor. Okul pansiyonlarının barınma ücretleri ile bir öğünlük yemek ücretlerine TÜİK'in altı aylık enflasyon tahminlerinin çok üzerinde zam yapıldı. 2024 yılı için belirlenen okul pansiyon ücretleri, “İktidar yoksulluk yurttaşa kör ve sağır” iddialarının haklılığını gözler önüne serdi. İlköğretim ve ortaöğretim ile mesleki ve teknik eğitim kurumlarına bağlı pansiyonların ücretleri astronomik şekilde zamlandı.

Pansiyon ücretlerine yapılan acımasız zamma yönelik BirGün’e konuşan Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, AKP iktidarında ailesi zengin öğrenci ile ailesi yoksul öğrenci arasındaki uçurumun çok derinleştiğini belirtti.

PANSİYONLAR ATEŞ PAHASI

İlköğretim kurumlarına bağlı olan pansiyonlarda aylık 11 bin 500 TL olan konaklama ücreti, 2024 yılı için yüzde 142,6'lık artış ile 27 bin 900 TL olarak sabitlendi. MEB’e bağlı liselerin pansiyon ücretleri de yine yüzde 142,6’lık zammın ardından 27 bin 900 TL’ye çıktı. Bu yıl 12 bin 900 TL olan mesleki ve teknik eğitim kurumlarına bağlı pansiyonların aylık ücreti ise 31 bin 300 TL’ye fırladı.

Pansiyonlarda bu yıl 21,45 TL olan bir öğün yemek ücretinin 2024 yılında 52 TL olması kararlaştırılırken artış oranı yüzde 142,4 oldu. Velilerin içinde bulunduğu ekonomik buhranı yok sayan zamlara yönelik konuşan Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, “Eğitimin satın alınan bir metaya dönüştürülmesi, 21 yılda iktidarın eğitim alanından sosyal devletin tüm varlığını çekmesi, Cumhuriyet'in vizyonuna taban tabana zıt bir manzara yaratmıştır” dedi. Özbay, Anayasal bir hak olan çocukların eğitim, beslenme, barınma ve ulaşım hizmetlerinin ancak ailelerin imkânları ölçüsünde giderilebilir hale geldiğini vurguladı.

Özbay, tüm çalışan nüfusun alacağı ücret zamlarının belirlendiği TÜİK’in enflasyon oranlarıyla pansiyonlardaki konaklama ve yemek fiyatlarındaki artış arasında uçurum bulunduğunu söyledi.