Zamla uyandık

EKONOMİ SERVİSİ

Milyonlarca yurttaşı yüzde 30’luk asgari ücret zammıyla sefalete mahkûm eden ve şimdi de memur ve emeklilere yüzde 15 civarında zam yapmaya hazırlandığı konuşulan AKP iktidarı, vergi ve harçlara yapılacak zamlarda yeni yılı dahi beklemedi. Yeni yıl gelmeden yeni zamlar kendini gösterdi. Zamlar, dün mükerrer sayı ile Resmi Gazete’de ilan edilerek yürürlüğe girdi. 2025 için yüzde 43,93 olarak belirlenen yeniden değerleme oranı ile, pek çok vergi ve harca zam geldi.

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), Özel İletişim Vergisi (ÖİV), Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), telsiz kullanım ücreti, pasaport ve ehliyet harcı, yurt dışına çıkış harcı, gelir vergisi gibi kalemlere gelen zamlar belli oldu. Yurt dışından kişisel kullanım için getirilen telefonlar için ödenecek IMEI kayıt harcı, satıştaki pek çok telefon modelinin fiyatını geride bıraktı. 2025 yılında uygulanacak gelir vergisi tarifesi de belirlendi. Sendikaların "Vergide adalet" çağrılarına rağmen gelir vergisi dilimlerinde ücretliler lehine düzenleme yapılmadı. Yılın son günlerinde DİSK’in Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a yaptığı "Vergi diliminde yetkinizi kullanarak sınırları yükseltin" çağrısı karşılık bulmadı.

2025’te uygulanacak gelir vergisi tarifesinin ilk dilimi 110 bin TL’den 158 bin TL’ye, ikinci dilimi 230 bin TL’den 330 bin TL’ye, üçüncü dilimi 580 bin TL’den 800 bin TL’ye, dördüncü dilim ise 3 milyon TL’den 4 milyon 300 bin TL’ye çıkarıldı. Ücret geliri elde edenlerde 870 bin lira olan üçüncü dilim, 1 milyon 200 bin lira oldu.

Dün Resmi Gazete’de yer alan tebliğ ile değerli kağıtlardan alınacak ücretler de belli oldu. Noter kağıdı ve beyanname bedeli 87 TL’den 125 TL’ye, protesto, vekaletname, resen senet bedeli 174 TL’den 250 TL’ye, ikamet izni bedeli 565 TL’den 810 TL’ye çıktı. Yeni yılda, doğum ve değiştirme nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartları için 185 lira, kayıp nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartında ise 370 lira ödenecek. Aile cüzdanı bedeli de 705 TL’den 1010 TL’ye çıktı.

İSTANBUL’DA EKMEĞE ZAM

İstanbul’da 200 gram ekmeğin fiyatı zamlanarak 12 lira 50 kuruş oldu. Ekmeğin kilogram fiyatı ise zamla beraber 62 lira 50 kuruşa yükseldi. Ekmeğe uygulanan zamlı tarife bugünden itibaren geçerli olacak. Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği tarafından zamlı tarifenin 5 Kasım tarihinde belirlendiği, 27 Aralık tarihi itibariyle de onaylandığı kaydedildi.

HER KALEMDE ARTIŞ

Yurt dışı çıkış harcı 500 TL’den 720 TL’ye,

IMEI kayıt harcı 31 bin 692 TL’den 45 bin 614,20 TL’ye,

A sınıfı ehliyet harcı 1308 TL’den 1882 TL’ye,

1 yıllık pasaport harcı 2 bin 379 TL’den 3 bin 424 TL’ye,

1300 cm³ ve altı motor hacmine sahip araçlar için MTV 3 bin 359 TL’den 4 bin 834 TL’ye,

Hız sınırını aşma cezası 6 bin 439 TL’den 9 bin 267 TL’ye çıktı.