Zamla yetinmeyen ilaç firmaları tek tek çekiliyor

HABER MERKEZİ

Bulunamayan ilaç sorunu sürerken, döviz endekslenen ilaç fiyatlarında kamunun baz aldığı avro kuruna yapılan son zamlar ilaç tekellerini memnun etmedi.

İsviçre merkezli Roche ilaç firması, "mevcut fiyatlandırma ve geri ödeme politikaları"nı gerekçe göstererek hayati öneme sahip organ naklinde kullanılan bir ilacını bu ay sonu itibariyle Türkiye’ye getirmeyeceğini bildirdi. Firma, diğer ilaçları için de "endişeli" olduğunu açıkladı.

Sol’da yer alan habere göre, ABD merkezli Merck de global talep artışı ve üretim kapasitesinin yeterli olmamasını gerekçe göstererek, büyüme hormonu eksikliği tedavisinde kullanılan uzun süredir hastaların ulaşmakta güçlük çektiği Saizen adlı ilacını 2024 yılı başına kadar Türkiye’de pazara sunmayacağını açıkladı. Eczacı Cem Kılınç "Firmalar fiyatları beğenmiyor, bir pazarlık var aralarında devletle. Son olarak Roche ve Merck firmaları uzun süredir hiç olmayan bir şekilde, iki ilacı Türkiye piyasasına vermeyeceklerini deklare etmiş oldu. Bunlar önemli ilaçlar. Görünen noktada şu dakika itibariyle yerine verilebilecek bir şey de yok” dedi. Öte yandan CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, Türkiye’deki 200 bin parkinson hastasının yaklaşık 6- 7 aydır ilaç bulamadığını, ilacın muadilinin de SGK ödeme listesinde yer almadığı için parası olanın ilaca ulaşabildiğini söyledi.