Zamlar kasayı doldurdu

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, “Pahalılığa karşı piyasayı dengeleme” görevi verdiği Tarım Kredi Pazarlama ve Marketçilik Anonim Şirketi’nin Ocak-Haziran 2024 bilançosu belli oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, “Kâr amacı güdülmüyor” açıklamasına karşın şirket, 2024 yılının ilk yarısında kâra geçti. Tarım Kredi Market’in yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilerine de rekor tutarda menfaat sağlandı.

Tarım Kredi Kooperatif Market’in 1 Ocak 2024 ile 30 Haziran 2024 tarihleri arasındaki mali verileri mercek altına alındı. Bağımsız denetim firmasınca gerçekleştirilen denetimler, yurttaşın mutfak ihtiyacını ucuza karşılaması amacıyla çalıştırıldığı belirtilen marketlerin kâr ettiğini ortaya koydu.

MİLYONLUK MENFAAT

TK Kooperatif Market’in, 2023 yılında 10 bin 670 olan personel sayısı Haziran 2024 itibarıyla 11 bin 402’ye yükseldi. Şirketin yönetim kurulunun beş kişiden oluştuğu, üst düzey yöneticiler ile birlikte toplam yönetici sayısının ise dokuz olduğu bildirildi. Şirket, 1 Ocak 2024 ile 30 Haziran 2024 tarihleri arasında yönetim organı üyeleri ile üst düzey yöneticilere toplam 5 milyon 318 bin 52 TL’lik menfaat sağladı. Yöneticilere sağlanan mali menfaatin huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye ve kar payı gibi ödemeleri kapsadığı kaydedildi.

İLK YARIDA REKOR

Şirket, 2024’ün ilk yarısında satışlardan toplam 25 milyar 39 milyon 980 bin TL’lik hasılat topladı. Satışların TK Kooperatif Market’e maliyeti ise 21 milyar 491 milyon 289 bin TL olarak hesaplandı. Satışların maliyeti, giderler ve vergiler düşüldükten sonra şirketin 2024 yılının Ocak-Haziran dönemine yönelik net kârı, 3 milyar 548 milyon 690 bin TL olarak gerçekleşti.

FAHİŞ KİRA ÖDEMESİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla mağaza sayısını artıran kooperatifin kiralama giderleri de dikkati çekti. Buna göre, TK Market’in kiralama işlemleri için 2024’ün ilk yarısında 625 milyon 891 bin TL’lik ödeme gerçekleştirildi.

TK Pazarlama ve Marketçilik’in kısa vadeli finansal borçları, ticari yükümlülükleri ve giderleri de denetim raporunda kalem kalem şöyle sıralandı:

Personel gideri: 2 milyar 652 milyon 549 bin TL

Banka kredileri: 3 milyar 539 milyon 988 bin TL

Kredi kartı alacakları: 537 milyon 386 bin TL

Elektrik, su ve doğalgaz giderleri: 242 milyon 18 bin TL

Ulaşım giderleri: 4 milyon 594 bin TL